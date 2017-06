De Ipurua al sol de Canarias

Los detalles son muy importantes en la vida y la UD Las Palmas ha tenido un más que entrañable gesto con Luis Jiménez, un incondicional seguidor de SD Eibar y asiduo de Ipurua pese a su parálisis cerebral, al que ha invitado, junto a su hermano, a disfrutar de unos días de vacaciones en Gran Canaria.

La invitación fue cursada el pasado 6 de abril, cuando con motivo del partido SD Eibar-UD Las Palmas, pocos días después de cumplir 60 años, Luis Jiménez fue objeto de un sentido homenaje por parte del club armero. Fue un día especial para este infatigable aficionado azulgrana, que siempre está en Ipurua, pero que en aquella ocasión pudo estar con su inseparable silla de ruedas motorizada en el túnel de vestuarios a la salida de los jugadores al campo y que en el descanso no pudo reprimir la emoción cuando la presidenta, Amaia Gorostiza, le impuso la insignia de oro del equipo. Un regalazo de cumpleaños que no se quedó ahí.

Y es que el vicepresidente de UD Las Palmas, José Nicolás Ortega, presente en el acto, quiso sumarse al homenaje y fue entonces cuando le obsequió con un viaje para dos personas a Gran Canaria que, lógicamente, Luis aceptó y agradeció de corazón.

La historia de Luis no es la de un aficionado cualquiera. Trabajador de una fábrica eibarresa no se ha perdido ni un partido de su querido Eibar, ya fuera en Segunda B, Segunda y ahora, por supuesto, en Primera División. Pocos aficionados armeros pueden presumir de haber realizado un saque de honor en Ipurua como él en su juventud. Incondicional de la Tribuna Principal, no hay partido al que no acuda pertrechado con su bocadillo para el descanso.

Pero la historia de este aficionado tiene una peculiaridad especial. Luis tiene parálisis cerebral con afectación de tipo tetraplejia, que limita sus movimientos y le hace desplazarse en una silla de ruedas motorizada. Una historia de superación y dedicación a los colores armeros que no podía quedar en el tintero.