Sager: «Este proceso no desalentará mi amor por el Eibar»

El más escueto en otorgar sus felicitaciones ha sido el estadounidense John Sager, que no se presentó en el frontón Astelena para conocer en vivo que había recibido 597 acciones a su favor. El abogado californiano se ha vuelto a apoyar en Twitter para remitir lacónico «felicitaciones a la plataforma 'Sigamos' por su victoria en la Junta electoral del Eibar».

Sin embargo, minutos antes de que comenzara la votación remitía un escrito también en la redes sociales para remarcar que «obviamente no creo que el proceso electoral haya sido justo o haya dado suficiente consideración a los 1.600 accionistas extranjeros. No creo que el proceso pretendiera ser democrático. Sin embargo, estoy seguro de que este proceso electoral no desalentará el apoyo de los fans o accionistas extranjeros, y definitivamente no desalentará mi amor por Eibar».