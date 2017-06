El futuro del Eibar se pone en manos de sus accionistas

El Eibar vive hoy otro hito en su historia con la celebración de las primeras elecciones en sus 76 años de existencia en una Junta Extraordinaria fijada para las 19.00 horas en el frontón Astelena, aunque el club hace un llamamiento a los accionistas para que acudan con antelación para agilizar el proceso de acreditación. No hay que olvidar que tal y como informó ayer Patricia Rodríguez, directora general del Eibar y principal responsable de la comisión de trabajo del proceso electoral, concurren 46.200 acciones repartidas entre 11.136 accionistas, de ellos 1.219 extranjeros, que poseen 2.413 acciones, lo que equivale al 5% del accionario.

PROCESO DE VOTACIÓN Inicio de la Junta. Las puertas del Astelena se abrirán a las 17.00 horas para agilizar el proceso de acreditación de los accionistas. Datos. Concurren 46.200 repartidas entre 11.136 accionistas, 1.219 de ellos extranjeros, que poseen un total de 2.413 acciones. Avisos. Los accionistas deben acudir con su documentación y su papeleta. No se podrá entrar una vez que empiece la junta. Si se abandona el recinto antes de votar no se podrá volver a acceder. Si se han delegado acciones, pero se acude a la Junta, la delegación se anulará.

Dado que se prevé una notable asistencia, los candidatos podrán acceder al recinto a partir de las 15.00 horas, para acelerar el proceso de inscripción de las acciones que han sido delegadas a los propios aspirantes, toda vez que la notaria les entregó las delegaciones el pasado lunes separadas en cinco bloques diferentes. En los tres primeros bloques figuran las acciones confiadas a las tres diferentes candidaturas y que las dos plataformas principales (encabezadas por Amaia Gorostiza y Germán Albisategi) ya las han retirado. A John Sager ya se le ha notificado que las tiene a su disposición, como también se le ha informado que tiene que acudir presencialmente para recogerlas y depositarlas en las urnas, aunque el abogado americano ya anunció que no puede asistir porque tiene la boda de un primo suyo. También han sido retiradas las delegaciones que se han realizado directamente a nombre de la presidenta y las que se han hecho a nombre de terceras personas, que se podrán retirar también antes de que dé comienzo la votación.

Normas importantes

Rodríguez explicó que antes de dar inicio a la votación se proyectarán varios vídeos ilustrativos para aclarar la manera de votar y especificó una serie de normas que se han establecido y que es importante que los accionistas tengan muy presentes. La Junta Extraordinaria no empezará hasta que no se termine de acreditar a todos los presentes, pero también recalcó que una , vez que empiece nadie podrá acceder al recinto. También dejó claro que una vez que se traspasen las puertas de entrada al frontón, no se podrá volver a acceder. Además, indicó que solo pueden asistir a la asamblea aquellas personas que sean accionistas o que no siéndolo tengan delegadas acciones a su nombre. Si un accionista que ha delegado su representación decide acudir de manera presencial, la delegación quedará revocada y será él mismo quien vote.

Habrá 12 personas en los puestos de delegación y de votos y el proceso estará gestionado por dos técnicos de la Liga. Tras conocer al vencedor, se nombrará al presidente y a los miembros del Consejo.