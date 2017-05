El Eibar echa sus redes en Bizkaia

El Eibar continúa con su política de fichajes en Bizkaia. El club de Ipurua, en proyecto de levantar una cantera potente, ha fichado en las últimas semanas a un jugador juvenil de la Cultural de Durango y a cuatro cadetes, uno del club bilbaíno Danok Bat y otros tres del Romo de Getxo.

El club azulgrana ha entrado de lleno desde que subió a Primera en territorio vizcaíno en busca de jugadores. Las comarcas fronterizas de Lea-Artibai y Duranguesado han sido hasta ahora sus principales vías de suministro, con una notable incorporación de jugadores en los últimos años a la entidad armera. En su equipo filial, el Vitoria, y el primer juvenil la mayoría de los jugadores son vizcaínos.

Esta campaña el club con más jugadores fichados por el Eibar es el Romo, que realiza un importante trabajo de cantera en Getxo. El club de Ipurua se lleva tres cadetes de primer año. Son el portero Markel Crespo, el lateral izquierdo Juan José Lorenzo, y el mediopunta Ander Madariaga. El primero y el tercero pasaron por Lezama antes de recibir la baja por parte del Athletic.

A Mikel Expósito, presidente del Romo, no le gusta cómo se mueve el Eibar. «Su actuación no es propia de un club de Primera. Primero habla con el jugador, luego se dirige al club y dice que quiere hablar con los futbolistas. Les mandé una carta rompiendo relaciones y comunicando que a partir de ahora serán meramente institucionales», indicó.

Al Danok el Eibar le ha fichado a un cadete, Álex Pablos. El Alavés también se ha suministrado del club de la calle Fika. Se ha hecho con los servicios de Álex Gualda, que se incorpora al filial blanquiazul, de Tercera. En Durango, los azulgrana han contratado este curso a un juvenil.

El Athletic pierde terreno

La aparición en el caladero vizcaíno de Eibar, Alavés y Real Sociedad, que ya se hizo con un juvenil del Romo, abren un nuevo escenario para el Athletic. Hasta ahora Lezama disfrutaba de total capacidad de maniobra. Si quería a un jugador, se lo llevaba. Si no lo deseaba, lo dejaba en su club y, si progresaba, iba después a por él. Pero ahora inquieta que ya no hay una segunda oportunidad. Los futbolistas que no son fichados tienen ofertas de los clubes de Primera del entorno. Una vez que se van allí, no hay posibilidad de recuperarlos. Entre los técnicos de Lezama hay temor a que alguno de ellos triunfe y dentro de unos años alguien se pregunte quién le dejó ir.

El liderazgo del proyecto de cantera del Eibar está dirigido por dos jóvenes: el getxotarra Mikel González, de 28 años, responsable del fútbol base y que abandonará la entidad para irse al Alavés, y Fernando Iturbe, de Sopela, de 26 años y coordinador de Equipos Internos y Metodología. Los dos estuvieron antes en Lezama trabajando para el Athletic.