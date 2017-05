Amaia Gorostiza: «Vamos a dar una muestra de madurez de cara al exterior»

A poco más de 24 horas para que el accionariado de la S.D. Eibar dice sentencia, la actual presidenta del club armero apura los últimos momentos de la campaña para trasladar su satisfacción por un proceso «duro y largo», pero del que dice haber «aprendido mucho» y que «nos hará más grandes y más fuertes». Se muestra muy orgullosa del trabajo que ha realizado su equipo, pero no duda en sacar su carácter para rechazar ser tildada de «mujer florero» y, sobre todo, para censurar las insinuaciones que apuntaban a que su plataforma se ha favorecido de los resortes del poder.

- ¿Qué sensaciones le ha dejado esta campaña?

- Por un lado me ha dejado sensaciones muy buenas, porque hemos trabajado muy duro y con mucha profundidad. Creo que es una alegría tener la posibilidad de que se pueda ejercer el derecho a voto. Por otro lado, también ha habido sus más y sus menos. Tengo la sensación de que ha habido gente que no ha trabajado tanto en la campaña en sí, sino en embarrar. Hemos seguido la línea de pulcritud y juego limpio que nos habíamos propuesto.

- Le traslado la misma pregunta que al otro candidato. ¿Cree que estas elecciones eran necesarias?

- Las ha reclamado la postura que requería el cambio, no nosotros.

- Después de todos los actos realizados y de todas las entrevistas que ha concedido, se ve que ha superado ya el miedo escénico de sus inicios.

- Vas poniéndote capas de coraza y te acostumbras a ponerte delante de un micrófono. Aprender siempre es bueno.

- Es la primera experiencia de este tipo también para el club. ¿Cómo se ha vivido?

- Desde el club se ha vivido de manera positiva, pero sin dejar de trabajar nunca en las cuestiones internas de la entidad. El club no para por unas elecciones. No se habían vivido antes en los 76 años de historia y creo que es un ejercicio muy bueno, porque se aprende mucho. Seguro que se han cometido errores y se aprenderá de ellos, pero hay que ser positivos y pensar que nos va a hacer más grandes y más fuertes. Vamos a dar una muestra de madurez de cara al exterior.

- ¿Qué críticas le han molestado más, las que se han focalizado en usted o las que se han vertido contra los miembros de la comisión electoral?

- Las críticas se deben aceptar cuando son razonadas, pero cuando son infundadas son muy peligrosas. Creo que en esta campaña se han traspasado ciertas líneas de decoro, de fair play. Las críticas a la comisión electoral son infundadas, porque se ha facilitado toda la información requerida y las cosas se han hecho dentro de la legalidad. Ha habido mucha gente trabajando para que el proceso electoral fuese ejemplar y está sujeto y ajustado a ley. Lo que se dice no tiene fundamento. En cuanto a las críticas a mi persona, creo que es evidente que afectan, porque que alguien te esté acusando de que eres una mujer florero y que diga que solo sirves para sacarte fotos y entregar placas en la Fundación y en el palco, no es agradable y, además, no es real. Las críticas personales sobran. No sé si los que han dicho eso son conscientes del trabajo que el club y yo personalmente hemos venido realizando. Pero es que, además, han llegado a decir que yo he financiado nuestro material electoral con dinero del club y esa es una acusación gravísima. Hicimos un segundo envío, pero lo hicimos con nuestros propios medios, como el resto de la campaña. Es una doble acusación, de favorecimiento del club a nuestra plataforma y de utilización económica del club. No es el momento de ponerlo encima de la mesa, pero obviamente nuestros abogados están estudiando los pasos a dar.

- ¿Se ha privado a los extranjeros del derecho a votar?

- En absoluto. La ley de sociedades mercantiles indica que son los accionistas los que deben preocuparse de poder ejercer su derecho a voto, y nosotros hemos ido un paso más allá y les hemos enviado las papeletas a casa, en algunos casos por mensajero. Curiosamente, el que se ha quejado de eso constantemente dice que no va a venir a la votación y resulta que los votos que han sido delegados a su nombre podrían no ser válidos.

- ¿El 1 de junio se acabará todo o temen que este proceso se alargue porque se produzca una impugnación?

- Cualquier persona tiene derecho a impugnar, pero una cosa es tener derecho y otra que la razón le asista. Tendrá que hacerlo por la vía judicial que corresponda, aunque las elecciones seguirán su curso.

- Utilizando un símil político muy utilizado en las últimas semanas, ¿se puede coser parte de la división que ha habido?

- El sentir general en la calle no me parece que sea de escisión social. La gente está tomando un posicionamiento a la hora de votar, pero quiero entender que cuando se elija un Consejo la gente va a arrimar el hombro y va a remar en la misma dirección. ¿Que haya un grupo minoritario que siga en sus trece? Eso es probable que siempre lo vayamos a tener hagamos lo que hagamos y salga quien salga.

- También se les reprocha que se han dirigido solo a los que poseen grandes paquetes accionariales.

- Hemos hecho tres exposiciones de los tres ejes que soportan nuestro proyecto y lo hemos hecho a puertas abiertas. Ahí ha tenido acceso el que tiene 100 acciones o el que tiene una. Nos hemos acercado a todos los accionistas por igual.

- ¿Por qué no ha habido debates entre los candidatos?

- El otro candidato asegura haberlos pedido, pero no se ha dirigido a nosotros para solicitarlo y en la comisión de trabajo tampoco se mencionó ese asunto. Dice que no se habló de la posibilidad de hacer un segundo envío de publicidad, pero tampoco se habló de presentar los proyectos en otros pueblos y él lo hizo. En definitiva, que también han hecho cosas al margen de lo que se estableció en la reuniones. Los únicos que pidieron el debate de forma oficial fueron los medios de comunicación y dijimos que queríamos un debate abierto, con la presencia de los periodistas, pero no lo ha querido hacer.

- ¿Se ve ganadora?

- No me aventuro a adelantarme a los resultados. Estamos satisfechos y contentos, porque hemos hecho una campaña muy clara.

- ¿Un último mensaje que quiera trasladar a los accionistas?

- Gracias por la implicación y por el esfuerzo de participar en estas elecciones. Si salimos elegidos aprovecharemos las numerosas aportaciones que nos han hecho. Es importante que acudan al Astelena porque se decide el futuro del club. Es un ejercicio que nos va a engrandecer.