Germán Albistegi: «Gane quien gane, estas elecciones serán positivas para el Eibar»

A pocos días para que se lleven a cabo las primeras elecciones al Consejo de Administración de la S.D. Eibar, el cansancio acecha y las ganas de que llegue el momento de conocer el vencedor resultan irrefenables para todos los candidatos. Germán Albistegi también está deseando que llegue el 1 de junio para que los accionistas se pronuncien y se pueda poner fin a un proceso electoral que, a su juicio, no ha «sido un modelo de eficacia», pero que entiende que servirá para hacer un Eibar más fuerte, porque «habrá nuevas ideas».

- ¿Satisfecho con el desarrollo de la campaña?

- La campaña la hemos hecho tal y como entendemos el Eibar. Hemos elaborado un programa con toda la ilusión del mundo, con ideas y lo hemos presentado dos veces a la gente, a las peñas, en sociedades y en algún otro pueblo. Ha sido un trabajo de acercamiento a la gente, de enseñar, de responder sin censuras. Cuando hemos entendido que nuestros derechos han sido vulnerados lo hemos denunciado.

- ¿Cualés son esos derechos que han sido vulnerados?

- En la reunión entre planchas se especificó que se iba a realizar un solo envío de un tríptico por parte de las tres candidaturas. Incluso con eso tuvimos problemas, a cuenta de los idiomas, y tuvimos que andar cambiándolo varias veces. En ningún momento se habló de la posibilidad de otro envío. Después nos encontramos que otra plancha había enviado un libro de nada menos que 75 páginas. De eso no se habló en ningún momento y nosotros nos atenemos a lo que se dijo. Respetamos lo que se acordó y punto, porque nosotros vamos con la verdad por delante, con transparencia. Pero hubo más.

- Diga.

- En todo momento se habló de que en la papeleta figurara un código de barras y no el nombre y el apellido de los accionistas. Se podrá decir que hay toda la confidencialidad del mundo, pero eso coarta a los accionistas. Incluso amigos míos me han dicho que tienen miedo de votar, porque este es un pueblo pequeño. Llamé al club para que lo cambiaran pero no han hecho caso.

- ¿Qué le ha faltado a esta campaña a la presidencia del Eibar?

- Debates, sin duda. He pedido por activa y por pasiva caras a cara entre los candidatos para hablar de economía, del área deportiva, de temas sociales, de inversiones, del modelo Eibar, de lo que nos ha traído hasta aquí, pero he tenido una respuesta nula a una petición que he realizado con insistencia.

- A pocos días de que los accionistas se pronuncien, ¿qué perspectivas tiene?

- No hago cálculos. Hemos mostrado nuestras ideas y nuestro modelo de club. Al final, las acciones serán las que decidirán y lo aceptaremos. Si salimos elegidos aplicaremos nuestras ideas y si salen ellos les brindamos la posibilidad de que cojan nuestras ideas.

- ¿Se ve con opciones de ganar?

- Sé que nos van a votar muchísimos accionistas. Luego hay que hacer la multiplicación entre accionistas y número de acciones. Yo tengo cultura de cooperativa y para mí una persona es un voto.

- Pero no es lo mismo tener una acción que muchas.

- Yo me he dirigido a todos los accionistas, otros se han dedicado a llamar a accionistas de cierto volumen de acciones para arriba. Nosotros nos hemos acercado igual al que tiene una acción que al que tiene mil.

- Una estrategia lícita, en cualquier caso.

- Sin duda, pero nosotros hemos preferido la estrategia de acercarnos a la gente.

- Dado que ha sido la mejor temporada de la historia ¿estas elecciones eran necesarias?

- Yo transformo la pregunta. ¿Por qué el club está en esta situación? Porque en los últimos cinco años se han tomado una serie de decisiones fundamentales. Una decisión clave fue la desaparición del Eibar B. Estábamos en Segunda B, en mitad de una crisis, con ingresos decrecientes y se había acabado el remanente que teníamos de otros años. Cada semana había noticias negativas. Veía que con la estructura que teníamos nos encaminábamos a quedarnos en Segunda B.

- [...]

- El filial costaba 125.000 euros. Ese dinero determinaba poder construir una plantilla para meternos en la promoción a Segunda. Gracias a ese recorte pudimos hacer un buen equipo con serias aspiraciones. Solo había dos alternativas: fracaso o acierto. Hicimos un equipo mejor y ese año subimos a Segunda. Con aquella base logramos dar el salto a Primera. Ahora ya vamos a cumplir el cuarto año en la máxima categoría. Yo iba a ver todos los partidos del filial. Quien califique esa decisión dura y difícil de error histórico, no conoce la realidad.

- ¿El precio del filial no era 50.000 euros?

- El Eibar B costaba 125.000. Cuando decidimos suprimirlo se intentó rebajarlo a 50.000, pero el coste en años anteriores era superior.

- Pero en años anteriores habiendo un presupuesto superior no se subió, de modo que también hay un componente de casualidad o fortuna tras aquella decisión.

- Pudo haber un componente de casualidad, pero fue una intervención quirúrgica para hacer un mejor primer equipo y se subió. Esa es la realidad.

- Algunas poca voces han pedido el retraso de las elecciones debido a los problemas para que los extranjeros. ¿Está por la labor?

- Es cierto que el proceso no ha sido un modelo de eficacia, pero creo que lo mejor para el Eibar es que todo termine el 1 de junio. Pondré todo mi empeño para que sea así.

- Otra de las posibilidades que sobrevuela el ambiente es que el proceso sea impugnado.

- Insisto en que deseo que todo termine el 1 de junio. No me entra en la cabeza otro escenario. Es la primera vez en la historia que hay unas elecciones y lógicamente hay diferentes opiniones. No creo que haya sido para sacar los pies del tiesto. Hemos visto cosas que no nos han gustado y lo hemos dicho.

- ¿Le gustaría añadir algo que se haya quedado en el tintero?

- Quiero trasladar un mensaje positivo. Creo que estas elecciones serán positivas para el Eibar, porque gane quien gane va a haber ideas nuevas y, por tanto, el Eibar saldrá beneficiado.

- Si no es elegido, ¿desde dónde seguirá los partidos?

- Lo he dado todo desde el 2010 que entré como consejero y ha tenido un coste personal altísimo. Estoy satisfecho de todo lo que he hecho y no me arrepiento de ninguna de mis decisiones. Iré a donde tengo mi abono, en la tribuna norte, de cuya construcción sin columnas estoy muy satisfecho. Seré un seguidor más del Eibar hasta el final de mis días.