John D. Sager: «No legitimaré estas elecciones, pero siempre apoyaré al Eibar»

El pasado sábado John Sager realizó un fugaz viaje hasta Eibar: presentar su programa, comer con algunos seguidores armeros, entre los que se encontraba el expresidente del club azulgrana, y tomar un avión que le trasladó al Camp Nou para acompañar al equipo en el cierre liguero. Una semana después, este abogado californiano que aspira a ser consejero, aunque sabe que lo tiene complicado, realiza un balance de la campaña.

-La campaña está llegando a su fin, ¿qué sensaciones percibe?

-Estuve poco tiempo, pero sí percibí que hay un sector de la afición al que le gustaría ver un cambio en la directiva. Quieren un club más abierto, que se preocupe por su masa social.

«Si Alex Aranzabal fuera el presidente a cargo de este sistema de votación, yo le estaría criticando igual que a esta directiva»



«Debe garantizarse el derecho a voto de los 1.600 accionistas extranjeros que creyeron en el Modelo Eibar»

-Durante su presentación hubo muchas críticas a la directiva y al sistema de votación, pero pocas referencias a su programa.

-Desafortunadamente, debido a los problemas con el sistema de votación no he podido presentar todas mis propuestas, que se pueden encontrar en mi página web, www.johndsager.com. Mi principal objetivo es establecer una comunicación entre los accionistas de todo el mundo y desarrollar una campaña de apoyo a la SD Eibar en todo el mundo. No pienso cambiar el Modelo Eibar, pero sí quiero ayudar a establecer una férrea relación entre el Eibar y sus seguidores y accionistas de todo el mundo.

- Contó con el apoyo expreso de Alex Aranzabal, que ha hecho suya la causa de los extranjeros.

- No esperaba que Alex apareciera en mi presentación, ni que interviniera, pero me agradaron sus palabras porque estuve de acuerdo en todo lo que dijo. Recordó que los accionistas extranjeros ayudaron al Eibar cuando el club lo necesitó y eso no debe ser ignorado cuando llegue el momento de votar. Ése fue el eje principal de mi presentación. Si Alex fuera el presidente a cargo de este sistema de votación, le estaría criticando igual.

-¿Tuvo ocasión de hablar con algún otro candidato a consejero?

-Saludé a Germán Albistegi en Barcelona porque ambos asistimos a la comida de la Peña Giro Ona de Catalunya, pero esa fue la única toma de contacto que tuve con cualquiera de los candidatos. Tampoco hablé con nadie en el club.

- Al menos le dio tiempo a acudir al Camp Nou a disfrutar del cierre liguero.

-Fue increíble. Mereció llevarse un triunfo histórico pero las decisiones arbitrales se lo impidieron.

-¿Cuántos accionistas extranjeros han expresado su deseo de que usted les represente?

-No es una cuestión de cantidades. Han contactado conmigo desde todos los rincones del mundo, desde Noruega a Nueva Zelanda, pasando por Nueva Jersey y por eibarreses que residen en diferentes puntos del mundo.

-Tengo que confesar que me pareció que buscaba el titular fácil cuando comparó a la presidenta con Donald Trump.

- Hemos escuchado muchas explicaciones sobre una auditoría que continúan guardando en un cajón. Nos han prometido resultados, pero no los dan. Donald Trump hace declaraciones sobre promesas que nunca llegan. Se trata de sugerir algo públicamente para que parezca que es real, pero no lo respalda con hechos. Las conferencias de prensa de auditoría son similares a Trump para mí, aunque quizás en mi presentación no se me entendió el paralelismo.

-Parece que se ha puesto en marcha una estrategia para lograr un retraso de las elecciones. ¿Ha decidido ya si va a impugnarlas en caso de que se celebren?

- No, no lo he decidido aún. Todavía lo estoy valorando. Las elecciones son poco éticas en el mejor de los casos e ilegales en el peor.

- Después de las críticas que ha vertido, que ni siquiera acuda al día de la votación resulta incongruente.

-Si a un accionista se le niegan sus derechos, o siente que el club ve al accionista extranjero como un símbolo indeseado del pasado, entonces mis quejas son válidas. Debe garantizarse a los 1.600 accionistas extranjeros el derecho de voto. Es un montón de gente que creía en el modelo Eibar.

-Si la actual directiva vence por número de acciones y también por número de votantes, ¿tampoco les otorgará legitimidad?

- Nunca daré legitimidad a estas elecciones, pero apoyaré y ayudaré al Eibar y trabajaré por el crecimiento del club y de la ciudad.