J. M. Arrizabalaga: «¿Hay algún motivo para cambiar? Yo creo que no»

Ha sido jugador, entrenador y directivo del Eibar, primero de 1992 a 1997 con Juan Luis Mardaras, y desde 2010 con Álex Aranzabal y ahora con Amaia Gorostiza. No hay secretos para él en este club y está plenamente convencido de que el camino que han seguido este último año es el que se debe seguir para lograr el gran objetivo: la consolidación de la entidad en Primera.

- Después de media vida dedicada al Eibar, se ve inmerso en una campaña electoral. ¿Esperaba tanta tensión?

- En absoluto. Es mi primera experiencia y tengo muchas ganas de que se termine porque la tensión es mala para el Eibar y para Eibar.

- La herida se abrió con la salida de Gaizka Garitano.

- Cuando se votó su caso en la comisión deportiva hubo un empate a dos y, aunque Xepe Gallastegi se mostró partidario de que no siguiera, él tenía voz pero no voto. Se determinó que la decisión quedaría en manos del Consejo, pero en lugar de esperar a que se votara, al día siguiente el expresidente le llamó y le despidió.

- Hace tiempo que lleva barajando irse, ¿qué es lo que le ha retenido?

- Es verdad que en su momento le pedí a Xepe que entrara porque yo barajaba la idea de irme, pero alguien oficializó mi marcha antes de que eso ocurriera, evidentemente con un interés, porque se ve que molestaba. Ahora mismo creo que es positivo que haya una transición ordenada de gente que llevamos mucho tiempo hacia los jóvenes que se han incorporado recientemente.

- ¿Por qué cree que las críticas se focalizan en Amaia Gorostiza?

- Es empresaria, como si eso fuera un delito, reside fuera de Eibar y es socia desde hace poco. Pero nadie dice que el presidente saliente recurrió a Amaia Gorostiza, a Mikel Larrañaga y a Ricardo Aristondo porque decía que hacía falta incorporar gente potente al Consejo. Amaia ha implantado un modelo de gestión competente, en buena armonía de trabajo, delegando facultades, pero supervisando y controlando. El máximo responsable no puede estar encima de todo sino dirigir delegando bien.

- ¿Antón Martinena y Javi Gurrutxaga son su relevo?

- Y también con Álex Martínez, Virginia Arakistain y Leire Barriuso. Antón, que tiene experiencia en la secretaría técnica, y Javi, que ha sido futbolista y que puede aportar mucho, estarán en la comisión deportiva para que vayan aprendiendo, porque no es lo mismo fichar en Segunda B que ahora.

- El eje del proyecto de 'Sigamos' es la continuidad, aunque se les acusa de atribuirse ideas de otros.

- Este año hemos cambiado la política de fichajes. Se ha realizado una inversión de 8,3 millones en jugadores que son patrimonio del Eibar. Se han incrementado las cláusulas hasta alcanzar un valor de 225 millones. Hemos reducido el número de cedidos y en próximas negociaciones trataremos de incluir opciones de compra preferenciales, como en el caso de Yoel. Hemos logrado la renovación de Sergi Enrich, renunciando a los 10 millones de su venta, y subiendo su cláusula hasta 20 millones. A día de hoy hay 19 futbolistas con contrato. ¿Cuándo se ha visto eso en Eibar? Renovar el 50% de la plantilla era el pan de cada día.

- ¿Qué pasa con Fran Garagarza?

- Está dando prioridad a su trabajo frente a su situación personal. Sabe que si ganamos no hay más que firmar. Confiamos plenamente en la dirección deportiva. Gran parte del éxito deportivo radica en él.

- La ciudad deportiva se ha convertido en arma arrojadiza.

- Es un proyecto estratégico del club, no de las plataformas. Son unas instalaciones necesarias, obviamente, pero la primera premisa es que sea sostenible, que podamos sostener sus gastos en Primera y en Segunda. Tenemos recursos para construirla, pero hay que hacerlo con mucho rigor. Las cantidades son tales que exceden de los límites de capacidad de decisión del Consejo y forzosamente deberá ser sometido en una votación en una junta extraordinaria. Los accionistas serán los que decidirán el proyecto.

- Se echa de menos el Eibar B.

- Hemos tenido que ir a Vitoria a enmendar el mayor error que se ha hecho en la última década. Había un plan de viabilidad para su subsistencia cuyo coste era de 50.000 euros. La Federación Guipuzcoana y la Real pidieron que no se tomara esa decisión. Fran y yo nos opusimos, y Gaizka Garitano era partidario de mantenerlo. Los jugadores estaban dispuestos a jugar gratis, pero aun así se eliminó y hubo riesgo de que desaparecieran los segundos equipos de cada categoría.

- En invierno se impidieron varias salidas. ¿Alguno de los que fueron tentados pueden salir ahora? ?

- Es evidente que hay interés por algún jugador, y que si alguien viene y paga no se puede decir 'de aquí no se mueve nadie'.

- Un mensaje para el accionariado

- Que sigamos creciendo. ¿Hay algún motivo para cambiar? Yo creo que no. Me he desplazado el 95% de los partidos, he estado con todas las directivas y nadie entiende por qué estamos celebrando unas elecciones. Los resultados del día 1 dirán si tenía sentido hacerlas.