Gallastegi: «El Eibar es de Primera y necesita unas instalaciones de primera»

Más que la mano derecha de la persona que lidera la candidatura por la que opta a ser consejero del Eibar, Xepe Gallastegi (Eibar, 1957) es el hombre fuerte de Germán Albistegi en materia deportiva, que es la que sustenta el éxito del club. Su experiencia de más de 20 años vinculado al equipo armero como jugador y entrenador, y los 13 años que estuvo trabajando como ojeador para el Villarreal, le convierten en una voz autorizada. Pero más que hablar, lo que quiere es trabajar para que la entidad azulgrana siga consolidando su estatus actual de la mano de su masa social, «el núcleo fuerte de toda la vida».

- ¿Cuándo y por qué decidió integrarse en la plataforma de Germán Albistegi?

- Sería a mediados de diciembre cuando Germán me dijo que quería contar conmigo y desde el principio me gustó el planteamiento que me hizo. Me convencen sus ideas, con gente de a pie, futbolera, muchos jóvenes y mucha ilusión. Es sabido que se produjo una crisis en la directiva y creo que hay cosas que se deben aclarar, porque la ciudad se lo merece y si entramos lo aclararemos. Pese a la evolución que ha tenido el club, es triste que haya habido esta situación.

«No concibo un Eibar dividido, pero se produjo una crisis en la directiva y hay que aclararla»



«El Eibar es una referencia para muchos, es un buen huerto para recoger frutos»

- Curiosamente hace más de dos años estuvo a punto de incorporarse al actual Consejo. ¿Qué pasó para que se cayera del cartel?

- José Mari Arrizabalaga (actual consejero y miembro de la Comisión Deportiva) me dijo que tenía intención de dejar su labor de consejero, que yo tenía un perfil parecido al de él y me ofrecieron integrarme y asistí a varios consejos con voz pero sin voto y participé en la Comisión Depotiva. Casualidad el Eibar subió, en noviembre entraron nuevos consejeros y yo no entré, porque seguía en el Aurrera, y retrasé mi entrada, pero después coincidieron bastantes cosas. Por un lado, se armó un lío bastante gordo con Garitano y el Aurrera subió a Tercera, y eso hizo que me echara para atrás.

- Y ahora se ve inmerso en una campaña que empiezan a parecerse a las primarias del PSOE por la animadversión que se percibe. ¿Tiene solución?

- No me cabe ninguna duda. Si lo hacemos mal sería el principio de nuestro fin. No concibo un Eibar dividido, desunido. El núcleo de siempre, los que están siempre por muy mal que vayan las cosas, hay que mantenerlo como sea. La gente se arrima a la ola buena. Ahora hay 5.000 socios. Esté Amaia, Germán o Pepito, la base fuerte del Eibar debe ser el núcleo futbolero. Tiene que seguir siendo una familia fuerte, que sabe de dónde viene y que quiere crecer. Son las primeras elecciones, con sus deficiencias y aciertos, pero que nos servirá para aprender.

- Llega el momento clave para empezar a elaborar el proyecto de la próxima temporada, y el club enfrascado en unas elecciones.

- Lo lógico era que se hubieran hecho en octubre o noviembre. Suerte de que la estructura del club está muy profesionalizada. La comisión deportiva lo ha hecho de forma extraordinaria y está Mendilibar, que será el que decida entre la oferta que le presente la dirección deportiva.

- ¿Están al tanto de los planes?

- No. Como tenemos la confianza de que Fran siga y sabemos que Mendi estará, entre unos y otros harán buen equipo. Hay que darles disponibilidad económica, que es algo que me imagino que ya se habrá hecho.

- ¿Cuál es el eje de vuestro proyecto en materia deportiva?

- Creemos que tiene que haber un paralelismo entre los contratos de los jugadores y el del entrenador. Nos gustaría que su contrato sea más duradero. La dirección deportiva y el cuerpo técnico deben sentirse fuertes para trabajar y dotar al equipo de todo lo que se le pueda aportar. Apoyar en momentos difíciles y mejorar las infraestructuras. Pensar también en el filial y el fútbol base.

- ¿Qué deficiencias se perciben?

- Es algo que hay que definir, pero la cantera necesita un fuerte impulso. Hay muchos chavales que sucumben a la llamada del Athletic y de la Real porque ellos tienen más infraestructuras. Ciudad Deportiva es un término quizás exagerado para Eibar, pero sí que queremos tener las mejores instalaciones posibles. Económicamente tenemos posibles y debemos aprovecharlo. Para ser un club de Primera tenemos muchas limitaciones y necesitamos unas instalaciones de primera. Hay que darles medios para que mejoren y para que los que despuntan se quieran quedar aquí. Tenemos varias ideas, hay que valorarlas, ponerlas en práctica y darles un plazo. Vender un buen modelo de trabajo.

- ¿Sin ataduras con la Real, por ejemplo?

- Ahora mismo no hay motivo para no hacerlo, porque tenemos más que recibir que para dar. Tengo entendido que el dinero que se reparte proviene de la Diputación y no entendería que se le diera menos dinero al Eibar.

- ¿Cómo evitar que los jugadores sucumban a los cantos de sirena?

- Habrá algunos que se conformen con una subida económica y con saber que tienen la confianza del entrenador. Y otros, pese a esa certeza, tendrán aspiraciones mayores y será difícil retenerles. El Eibar es un referente para muchos, un buen huerto donde recoger frutos.