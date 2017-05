Mendilibar: «Espero que se queden los que están, porque el Eibar está creciendo, ya no es el novato»

Mientras sus jugadores ya están bajo el sol que luce en Ibiza y en otros destinos a los que se han escapado, José Luis Mendilibar ultima estos días las jornadas de trabajo en el club, cerrando flecos de la temporada que termina y preparando la del curso que viene. Al técnico le resulta más cómodo el cara a cara que las ruedas de prensa, y eso se nota en sus respuestas, pausadas y reflexionadas.

- No se ha cansado de repetir que ha sido una temporada sensacional, pero ¿se le ha quedado la espinita clavada por perder el octavo puesto?

- Se mire por donde se mire ha sido un temporadón. Hemos sido muy regulares. Hemos estado gran parte del campeonato en la sexta, séptima y octava plaza y al final nos hemos tenido que conformar con la décima posición, la peor de los últimos tres meses. Pero insisto en que estamos muy satisfechos. Yo firmo desde ya otra igual.

- Ha quedado la impronta que el equipo dejó en Barcelona.

- Fallamos ante el Sporting, pero ante el Barcelona se vio el equipo lo dio todo, pero para ganar allí se tienen que dar tres circunstancias: que tú juegues bien, que ellos fallen ocasiones y que el árbitro sea neutral. El hecho de que a Ander le hayan quitado la segunda amarilla indica que el segundo penalti tampoco fue, porque el primero se ve claramente que no lo es. Yo entiendo que se piten cosas que pasan, pero no se puede pitar lo que no se ve. Pero ya está, es agua pasada.

- El equipo está de vacaciones desde el 22 de mayo, mientras que en abril hubo que jugar siete partidos. ¿Cómo se explica eso?

- Aunque te lo expliquen no se entiende. Ahora parece que mandan más las selecciones que las Ligas. Y si hay que meter partidos con calzador porque hay competiciones en verano, al menos que lo hagan en octubre o noviembre, que es cuando estás más fresco y no en abril, porque nosotros tenemos que hacer mucho más esfuerzo que otros equipos para ganar los partidos y eso implica tener más lesionados y más sancionados. Pero como desde el principio ya sabíamos el calendario no podemos quejarnos, porque hemos preferido quedarnos con 22 jugadores, pudiendo tener 25.

- ¿Y eso va a cambiar, va a tener una plantilla más amplia?

- No me gusta tener muchos jugadores, porque eso implica dejar a muchos fuera de la convocatoria y eso es muy duro para los jugadores, y más si se repite habitualmente. Este año hemos tenido un grupo muy bueno en el día a día, precisamente porque los que no han jugado han estado pinchando en el culo a los demás, pero apoyando siempre desde donde les ha tocado estar. Hemos acertado en eso y en cómo llevar el grupo, en que todos se sientan parte de él. Por eso, a la hora de hacer la plantilla necesitas gente que sepa estar en el banquillo o en la grada, que no se convierta en una manzana podrida que afecte al resto del cesto. Es bueno tener jugadores como Mauro Dos Santos, que ha sido un gran profesional, aunque desapareció de las listas después de hacer grandes partidos como el del Bernabéu.

- ¿Es lo contrario a lo que pasó con Jota Peleteiro? Porque se fue echando pestes y diciendo que se sentía engañado.

- Yo no le engañé en ningún momento. Nunca le digo a nadie que va a ser titular. Le dije que podía ser el jugador idóneo para jugar de media punta en un sistema 4-2-3-1, pero por lo que sea, porque el equipo funcionó muy bien con dos delanteros, no utilizamos mucho ese dibujo y tuvo menos minutos de los que quería. Se fue al Brentford y ha dado un gran rendimiento, pero en Primera solo ha jugado con el Eibar. En mi opinión, el que no juega tiene que sacar su rabia interior para entrenar aún mejor.

- ¿Ha sido fundamental para el club y también para la afición mantener una ilusión hasta el final, algo que no ocurrió el año pasado?

- Es que cuando consigues el objetivo marcado no es fácil marcarte otras metas, ya que si se te escapan rápido, corres el riesgo de desecharlas rápido, de dejarte llevar. Hemos estado todo el año arriba y eso nos ha hecho exigirnos más, no echar el freno, porque por momentos tuvimos muy cerca lograr el sueño europeo. Los jugadores se sintieron capaces de conseguirlo, aunque al final pagamos el esfuerzo. Aun así, se ve que las cosas están cambiando. Los jugadores ven que ahora equipos importantes como el Valencia, Villarreal, Sevilla o clubes extranjeros se fijan en ellos aunque están en un equipo modesto como el Eibar, y se han fortalecido mentalmente. Ya no se conforman solo con mantenerse.

- ¿Pero diría que ha tenido mejor plantilla que el año pasado?

- No sé si mejor, pero sí más competitiva. Curiosamente, hemos hecho una primera vuelta peor que la del año pasado, pero es verdad que entonces bajamos los brazos y esta vez hemos tenido varias ilusiones a las que agarrarnos.

- El Eibar ha ido de menos a más en su andadura en Primera. El primer año quedó 17º, el año pasado 14 y esta vez décimo. ¿A qué se debe aspirar la próxima temporada?

- A intentar repetir, pero no como obligación, sino como ilusión. El objetivo no puede ser quedar décimo o más arriba, porque el año que viene también habrá tres boletos para bajar y tendremos que luchar mucho para que no nos toquen.

Ramis renovará

- Tiene ya 18 jugadores con contrato, a los que en breve se puede unir Ramis.

- Iván firmará, es importante dentro y fuera del campo. Es un jugador de los que hay que tener en la plantilla por lo mucho que da. Este año, además, ha jugado más partidos que el año pasado.

- Lejeune, Capa o Dani García, están en boca de equipos como el Sevilla y el Valencia. ¿Teme que vuelen de Eibar?

- Espero que se queden, porque el club está creciendo. El Eibar ya no es el novato, ha demostrado que sabe competir y que los jugadores también se pueden hacer un nombre jugando en el Eibar. Tener más dinero para fichar no te garantiza el éxito a la hora de fichar. De hecho, creo que corres el riesgo de fallar más, porque cuando no tienes miras y valoras mucho más lo que estás buscando.

- ¿Tiene algún as en la manga como el de Pedro León?

- El as en la manga sería que se quedarán los que están, no cambiar demasiado. No necesitamos más de cuatro o cinco jugadores que den lo que han dado los que se van. Siempre pensamos que los fichajes tienen que venir para ser titulares, pero todos se lo tienen que ganar, al igual que los fidelizados.

- ¿También Jordi Calavera?

- Ha hecho una gran temporada en el Lugo, pero hará la pretemporada con nosotros y entonces tendrá que ganarse un puesto en el plantel. No debemos olvidar que en su banda están Capa y Arbilla.

- ¿Qué va a necesitar para la próxima temporada?

- La verdad es que tenemos de todo. Podríamos empezar la pretemporada con los que tenemos, los fidelizados y alguno del Vitoria. Si es así será buena señal, porque significará que todos se han quedado. Si se va Luna necesitaremos un lateral izquierdo, algún central para cubrir la marcha de Mauro y a ver cómo queda el mediocentro, aunque ahora tenemos cuatro. Hará falta un mediapunta también.

- ¿Y delanteros?

- Tenemos tres, contando con Nano, que ha tenido un año malo. Entre lesiones y otras cuestiones no he tenido opción de verle, porque realmente ha estado muy poco disponible. Esperemos que se pueda recuperar y que en verano trabaje muy duro, porque si empiezas con retraso respecto al resto, luego es muy complicado remontar.

- ¿Y qué le dicen los nombres de Ivi (Alcorcón) y Samu Sáiz (Huesca), que suena como posibles fichajes?

- Son jugadores jóvenes, de gran proyección. Son apuestas de Segunda y está muy bien que el Eibar apueste por este tipo de jugadores, porque aunque no siempre sale bien, si te sale, son operaciones buenas, de poco coste y buen rendimiento.

- Mientras en lo deportivo se respira placidez, en el plano institucional las cosas están algo más alteradas con la campaña electoral.

- Se percibe cierto nerviosismo. Son las primeras elecciones de la historia y todo es nuevo para todos, aunque afortunadamente nosotros hemos podido trabajar con tranquilidad, sin que esos problemas se hayan trasladado abajo.

- Se vieron muchos gestos de cariño por parte de los jugadores hacia la presidenta en la cena fin de temporada.

- Es algo normal. Ellos han estado a gusto este año. Los consejeros no se quedan solo en el palco. Tienen mucha y muy buena relación con ellos. Ha habido un buen grupo arriba y abajo.

- ¿Renovar por solo un año fue una decisión suya?

- Yo llegué aquí por un año con Alex Aranzabal y ahora he renovado otro con Amaia Gorostiza. Sé que si van bien las cosas no habrá problemas para seguir, como también sé que por muchos años que firmes, si las cosas no salen bien, el entrenador es el primero que se va. Estoy tranquilo y a gusto firmando un año.