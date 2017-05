Yoel se queda en el Eibar hasta 2019

. El Eibar ya ha cerrado su primer fichaje, y lo mejor es que no ha tenido que rebuscar en el mercado ni pagar una millonada, ya que tenía en casa lo que buscaba y la operación total de su compra no supera el millón de euros. Solo dos días después de la conclusión del campeonato liguero, el club armero ha ejercido la opción preferencial que tenía firmada con el Valencia para hacerse con los derechos de Yoel Rodríguez (Vigo, 1988), que de esta forma pasará a convertirse en jugador azulgrana de pleno derecho durante las dos próximas temporadas, es decir, hasta junio del 2019.

El show que el portero vigués ofreció en el último partido liguero en Barcelona había generado cierta inquietud entre la masa social azulgranda, que temía que algún equipo pudiera dar un golpe en la mesa y llevarse al guardameta. Sin embargo, hacía ya varias semanas que el gallego había acordado las condiciones de su continuidad en la entidad armera y solo faltaba que el Eibar abonara al Valencia los 750.000 euros que restaban del acuerdo total de la operación que se firmó el pasado verano, cuando el meta fue cedido por el club ché.

Pasadas las 17.30 horas, ambos clubes hacían pública la transacción mediante un escueto comunicado, de tres líneas por parte del Valencia, y de nueve el de la entidad azulgrana. Era el punto y final deseado por las tres partes, que han salido plenamente beneficiadas. Los valencianos porque reciben un importe por un futbolista que no entraba en sus planes, el Eibar porque se garantiza un portero que ya ha dejado patente su gran clase y su calidad, y el gallego porque se queda en un plantel en el que se ha sentido muy valorado.

La paciencia, su gran virtud

La decisión de ejercer la opción de compra estaba tomada bastante antes de que el vigués destapara el tarro de sus esencias en el Camp Nou. No ha sido un camino de rosas para Yoel, pero como vienensiendo una costumbre en su carrera, ha esperado pacientemente su hora para degustar las mieles del éxito.

Cuando aterrizó en el Eibar sabía que Mendilibar tenía plena confianza en Asier Riesgo y que su lugar apuntaba al banquillo, pero no se resignó. Su primera oportunidad le llegó rápido, en la tercera jornada, cuando tuvo que saltar al principio de la segunda parte de la tercera jornada ante el Granada después de que el debarra fuera expulsado por tocar el balón fuera de su área.

Eso le garantizó la titularidad en la siguiente semana ante el Sevilla en Ipurua, pero el infortunio quiso que él también viera la roja directa por una acción prácticamente idéntica a la sufrida por su compañero en Los Cármenes.

A partir de ese momento, tan solo dispuso del choque copero de ida de los dieciseisavos de final de la Copa en el feudo del Sporting (1-2), hasta que la lesión de Riesgo en San Mamés le reportó figurar de nuevo en un once inicial en la decimoquinta jornada ante el Alavés.

No solo no desaprovechó su oportunidad sino que demostró que el Eibar tenía dos porteros de máxima garantía en su plantel. Entre sus destacadas actuaciones y que las molestias del portero debarra se alargaron en el tiempo, Yoel acumuló 23 partidos seguidos hasta que llegó el derbi de Mendizorroza, en el que Mendilibar alineó a un Riesgo que hacía ya un par de meses que estaba plenamente recuperado. Desafortunadamente, el debarra fue expulsado de nuevo para su total desesperación y Yoel volvió a tomar el testigo y a ganarse el derecho también a disputar el último partido en el que se doctoró ante el Barcelona. Realizó nueve intervenciones, seis de ellas determinantes, incluido el penalti que le detuvo a un Messi que no dudó en felicitarle por su actuación tras marcarle el segundo de los dos penaltis que el árbitro se inventó.

Una plantilla casi hecha

Con la adquisición del portero gallego, el Eibar tiene a 18 jugadores del primer equipo atados para la próxima campaña, a los que en breve se sumará Iván Ramis, que ultima los detalles de su renovación. A ellos se les podrían unir los tres jugadores que el Eibar ha tenido cedidos en Segunda: Jordi Calavera (Lugo), Unai Elgezabal (Alcorcón), Pere Milla (UCAM Murcia). Sobre el papel, el nuevo proyecto está básicamente configurado a falta de unas pocas pinceladas, aunque caben esperar salidas que aún no se contemplan.