El aforo no será un impedimento para que el Eibar siga en Primera

El aforo de Ipurua (7.083 espectadores) no va a ser ningún desencadenante para que el Eibar pierde su condición de equipo de Primera División. Esto no será disputado en los despachos, de serlo se producirá en el terreno deportivo. El mensaje del presidente de la LFP, Javier Tebas, fue tranquilizador y revelador, lo dijo el pasado sábado en la clausura de la segunda Edición del Curso de 'Experto en Gestión Técnica de Clubes de Fútbol', coorganizado por SD Eibar Fundazioa y la UPV e impartido en su totalidad en las aulas de formación de Ipurua. El máximo responsable de la patronal del fútbol español fue claro delante de un auditorio cualificado, con presencia de la presidenta Amaia Gorostiza.

Javier Tebas señaló que el aforo no es un requisito de inscripción obligatorio a la hora de integrarse en la LFP. Añadió además que en el seno del organismo que preside no hay una preocupación por la capacidad de Ipurua. «Conozco el sector y a los 42 equipos de la LFP y no hay tal preocupación». El mandatario apuntó que si hubiera esa preocupación se habría planteado una denuncia o una solicitud de una asamblea general de reforma del reglamento a instancias de once clubes, pero tales consideraciones son inexistentes y, de haberlas, habría que reformar el reglamento, «pero ahora mismo no es un tema que esté encima de la mesa».

En los estatutos de La Liga, en su artículo 19 exige que los estadios «en Primera División deberán tener como mínimo un aforo de 15.000 espectadores y en Segunda División de 6.000». Ha pasado mucho tiempo desde que se redactaran las normas de la LFP, la realidad social y la economía del país y, de fútbol en particular, están inmersos en otra conyuntura diamentralmente opuesta a los inicios de la LFP. El Eibar debería realizar una obra y una inversión faraónica para ampliar aún más su estadio, lo que cual supondría una distorsión al desarrollo sostenible que se persigue en los nuevos tiempos.

En el colectivo de la Liga de Fútbol Profesional está imperando el sentido común y no hay motivos de preocupación, ni para el club ni para la masa social azulgrana, máxime escuchando al hombre fuerte de la LFP. El Eibar está haciendo un esfuerzo para adaptar Ipurua al máximo nivel. Tebas incidió en que el objetivo de la LFP es que los campos estén llenos, gocen de buenas instalaciones y que sus terrenos de juego estén en perfectas condiciones con el fin de proyectar una buena imagen en su estrategia de fortalecer la marca del fútbol español que vende tangibles e intangibles, en el caso del Eibar «vende épica con la que se puede competir» ante grandes equipos.

Un dato interesante revelado por Tebas fue saber que el coste medio bruto de un jugador de Primera División es de 1.300.000 euros, una cifra nada desdeñable en una Liga que lucha por desbancar a la Premier League y a la Bundesliga.