«Si sales despistado, el Eibar te puede fulminar»

Luis Enrique reconoció que a su equipo le faltó la regularidad suficiente para llevarse un campeonato como LaLiga. Consideró que el Real Madrid es justo campeón y avisó que el Alavés es un rival peligroso de cara a la final de Copa. «El partido ha empezado con muchas pérdidas y en los primeros minutos nos ha costado salir. Si sales despistado, el Eibar te fulmina. El partido ha sido una muestra de lo que ha sido este equipo en los últimos años. No se rinde nunca, no ha podido acabar como queríamos. No hemos sido lo suficientemente regulares, sobre todo en los partidos en casa, y eso al final lo hemos pagado».

El técnico asturiano también dedicó unas palabras para valorar la sensación que le queda tras perder la liga. «Sabiendo que no dependes de ti, tengo la misma sensación que hace dos semanas. Hemos luchado hasta el final. A felicitar al campeón y a pensar en otro título que aún podemos ganar. No olvidemos que el Eibar nos ha puesto las cosas muy complicadas hoy, así que el Alavés también puede hacerlo».

Asimismo, el gijonés destacó la actitud de los aficionados azulgranas, a pesar de no haber podido revalidar el título liguero. «Es una cosa muy positiva, porque las aficiones no acostumbran a regalar elogios y aplausos. Mis jugadores han dado muestras de hacer muchas cosas bien, pero la línea que separa el triunfo de la derrota es muy pequeña. Nos hubiera gustado seguir conquistando títulos, pero hay otros rivales a este nivel que también compiten».

«Equipo revelación»

Tras quedarse a tres puntos del título liguero, al Barcelona solo le queda la final de la Copa del Rey del próximo sábado ante el Alavés en Madrid, donde Luis Enrique disputará su último partido como técnico azulgrana. En este sentido, desveló que su equipo técnico lleva un mes analizando el juego de la escuadra vasca, que Luis Enrique ha calificado como el equipo «revelación» de la temporada junto al Eibar.