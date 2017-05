Un adiós para estar orgullosos

El Eibar cerró en el Camp Nou una temporada impresionante con un colofón extraordinario. Hizo un gran partido, puso nervioso a todo un Barcelona. Soberbia imagen de los armeros que fueron un digno rival para un poderoso equipo blaugrana. El goleador Luis Suárez se acordará del guardameta Yoel para bastante tiempo. Estuvo brillante y acabó desesperando a uno de los delanteros con mayor instinto letal dentro del área. El portero, cedido por el Valencia al Eibar, ha sido uno de los baluartes del éxito armero hasta el extremo de que uno de estos días el club de Ipurua, que tiene que hacerlo antes del 31 de mayo, va a ejecutar su opción de compra pagando 750 mil euros al club valenciano, al menos esa es la idea de los rectores eibarreses.

Yoel, además de sacar varios mano a mano a Luis Suárez, detuvo un penalti a Messi y a punto estuvo de pararle otro. Y hablando de estas dos penas máximas, decir que fueron inexistentes: en el primero, Jordi Alba se tropieza él mismo y, en el segundo, Capa no llega a tocar a Neymar. La decisión del colegiado fue fatal para el Eibar, el segundo penalti supuso la expulsión de Capa. Pese a todos los obstáculos, el Eibar incluso con uno menos, jugó algo más de diez minutos en inferioridad ya en la recta final pero no le perdió la cara al Barça.

Los hombres de Mendilibar se presentaron en el Camp Nou sin complejos. Sonrojaron a los de Luis Enrique, se pusieron en el marcador con un 0-2 que hizo soñar con la victoria; soñar con dos golazos del japonés Inui que se consagró ante todo un Barcelona. Estuvo bien, trabajó como lo hace siempre, pero, por fin, se topó con el gol. Fue un cerrar de temporada del nipón con nota alta. El Barça no podía creérselo. Ante sí tuvo a un rival disciplinado que le aguantó lo que tuvo que aguantarle e hizo planear el drama en la grada.

Luis Suárez soñará con el portero Yoel, que estuvo colosal, lo mismo que Inui

Mendilibar contó con Arbilla de central derecho y Rubén Peña en la banda derecha en la demarcación de Pedro León. Ramis no entró en la última lista, mientras que el goleador murciano espero en el banquillo su oportunidad para salir en el transcurso del partido. Los dos cumplieron, pero destacaría la labor del polivalante defensa Arbilla, que ha jugado esta temporada en la dos bandas, de lateral, en la línea medular y ayer lo hizo de central. Ayer cumplió con creces, atento a los cruces, no dejó que Messi y Luis Suárez se nutrieran de balones, ni se dejó superar por Neymar a quien le apretó y frenó cuando tuvo que hacerlo. Arbilla no perdió la concentración, atento, supo leer los movimientos de los delanteros. El navarro ha sido un jugador con el que Mendilibar ha tenido su particular baza, un comodín de lujo para el preparador armero que ha contado con un fondo de armario contrastado para finalizar la temporada en la décima posición. El Eibar, además de jugar bien en el Camp Nou, supo sacar provecho del desconcierto inicial del Barcelona que, nada más empezar el partido, en menos de cinco minutos, era sabedor del gol del Real Madrid en Málaga. El título liguero estaba cada vez más lejos. Los armeros sabían que tenían que jugar con este factor psicológico, no determinante pero sí con un grado de importancia.

Se ha bajado el telón de la temporada para el Eibar, a partir de ahora estamos expectantes para conocer la planificación del próximo proyecto. Surgen noticias del interés de algunos clubes por Capa, Leujene y Enrich. La dirección deportiva tendrá que empeñarse en gestionar los avatares del mercado, bien con aquellos que se habla de que pueden marcharse como de aquellos que pueden recalar, este es un viaje de ida y vuelta una vez concluida la competición.

El Eibar ha dicho adiós a una campaña en la que se ha revalorizado como entidad y equipo, ha sido la revelación por su juego atrevido, valiente, no ha bajado la cabeza en ningún momento. Ha tenido un equilibrio contrastado entre la primera y segunda vuelta que le ha dado sus réditos. Su consolidación en Primera da sus primeros pasos, la próxima temporada será la cuarta en la máxima categoría de manera consecutiva, todo un lujazo para una afición y una ciudad que está con su equipo. En el Camp Nou dejó un buen sabor de boca pese a perder, transmitió un saber estar y tener las ideas claras. Una despedida a la altura del nivel exhibido a lo largo de las treinta y ocho jornadas. Ahora, solo cabe esperar a un futuro ilusionante. El curso que se ha cerrado invita al optimismo, el ánimo perenne del colectivo armero es un alimento inquebrantable.