El Eibar «perdona» pero no olvida el empate ante el Dépor

Hoy será la tercera ocasión de la historia en la que el Eibar juega en el Camp Nou y la segunda desde que el club armero descendió empujado por su mal hacer en la segunda vuelta, pero también por aquel controvertido empate que el Barcelona cedió ante el Deportivo de la Coruña (2-2) después de haberse puesto con 2-0 por delante en la primera mitad. El triunfo azulgrana, sujeto a toda lógica, habría supuesto la salvación del equipo eibarrés y el descenso de los gallegos, pero de forma sorprendente se dio precisamente el resultado que los coruñeses necesitaban para festejar su salvación.

Aquello escoció mucho en Eibar, pero son los catalanes los que más se encargan de recordarlo cada vez que toca visita armera al coliseo blaugrana, y por supuesto, Amaia Gorostiza no escapó a esta pregunta en la entrevista que le realizaron en Catalunya Ràdio. La presidenta admitió que «nosotros hicimos muy mala segunda vuelta hace dos años», pero también otorgó parte de culpa a las carambolas que se produjeron en aquella ocasión. «Era nuestro primer año en Primera División, pero realmente el Barça nos mandó a Segunda literalmente con aquel resultado». En cualquier caso, insiste en que no hay ánimo de revancha, pero sí de dar la campanada. «La verdad es que lo hemos perdonado, pero no lo hemos olvidado. Vamos a pelear».

La mandataria confía en poder redondear una campaña fantástica. «Vamos al Camp Nou con ilusión. En el peor de los casos quedaríamos décimos en un temporadón. Los deberes los tenemos hechos. Nuestro objetivo era consolidarnos en Primera».