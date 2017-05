John Drake Sager: «Lo que yo busco es ayudar al Eibar porque me he enamorado de este club»

Hace tres años nunca había oído hablar del Eibar y ahora, a sus 32 años, este abogado californiano se presenta a las elecciones para acceder al Consejo de Administración del club con la pretensión de impulsar la expansión del club en todo el mundo. Hoy, a las 11.30 horas, presentará su plataforma en solitario y su programa en las aulas del club y será uno de los pocos seguidores armeros que mañana apoyen al equipo en el Camp Nou.

- Entenderá que se haga raro que un extranjero se presente a las elecciones.

- Entiendo que es raro, pero es que el Eibar es un club peculiar. Con los problemas que algunos clubes en España han tenido con la entrada de extranjeros en sus directiva, comprendo que la gente esté preocupada porque un extranjero pueda acceder al Consejo, pero yo lo veo como algo bueno para el club. Quiero explicar que me estoy presentando a consejero para representar a los accionistas extranjeros con la firme pretensión de ayudar a Eibar a seguir con su modelo actual. Busco mejorar y fortalecer la relación del club con sus accionistas y aficionados extranjeros, y ser extranjero puede ayudar en ese sentido.

- ¿Por qué se erige en el representante de los accionistas extranjeros? Lo digo porque el tanto por ciento aportado en la ampliación por los extranjeros fue del 5%.

- El porcentaje aportado es el 5% del total de acciones, pero creo que con el 15% del total de personas que contribuyeron. Con trece consejeros, cada consejero representa aproximadamente el 7,5% de los accionistas, por lo que parece justo para mí que los accionistas extranjeros deben estar representados.

- Presentarse en solitario ya de por sí es un hándicap, ¿no?

- Lo es y no lo es. Supone mucho trabajo y todo lo hago yo solo. Escribo mis propias plataformas, he creado mi página web, gestiono mis propias redes sociales y todo lo pago con mi dinero. Pero por otro lado, soy completamente independiente y no estoy sujeto a nadie y ni a ningún interés. Puedo hacer lo que creo que es mejor para el Eibar. Lo cierto es que me propuse a ambas candidaturas para trabajar con las ideas de mi plataforma sin presentarme a las elecciones, pero ninguno me respondió, así que me lancé solo.

- Todo su programa se centra en lograr dar un mayor impulso a la internalización del club. ¿Qué cree que puede aportar que no se esté haciendo ya desde la entidad?

- Tengo una plataforma llena de ideas para hacer crecer al Eibar económicamente en el área internacional, que además reportaría beneficios turísticos a Eibar y la región en su conjunto. Hay algunas propuestas que no se están haciendo ahora, como impulsar la comunicación con los accionistas y Peñas de todo el mundo para desarrollar el apoyo de Eibar y organizar visitas de Peñas internacionales a Eibar. También quiero reforzar relaciones con la diáspora vasca, vínculos con clubes de mentalidad similar, y buscaré patrocinios internacionales.

- Desde que se presentó ha acusado al club de abandonar a los accionistas extranjeros. ¿Porqué?

- Voy a dar un ejemplo palpable. A principios de este año, hubo un incidente en el que el nombre de la SD Eibar estaba siendo utilizado en un sistema de venta de acciones fraudulentas para una pirámide lucrativa en China y el Eibar no respondió a la petición de ayuda de los accionistas chinos. Y más recientemente, la dificultad del sistema establecido para la votación de los accionistas extranjeros pone en relieve que el Eibar ha dejado de lado a los accionistas extranjeros a los que pidió ayuda hace menos de 3 años.

- ¿Cómo y desde dónde va a trabajar por el Eibar si es elegido?

- Trabajaré desde California, en el área de San Francisco. Creo que el tipo de trabajo que intento hacer en mi plataforma se puede llevar a cabo a distancia, y de hecho, en muchos casos estar ubicado en otro lugar puede ser una ventaja para mí a la hora de establecer contactos internacionales, ya que vivo en una región con una gran diáspora vasca. Por supuesto, en esta era de la tecnología, puedo participar a través de videoconferencia y trabajaré sin cobrar, asumiendo de mi bolsillo los gastos. Lo que busco es ayudar al Eibar porque me he enamorado de este club.

- No oculta su enfado por el sistema de votación.

- Cuando decidí presentarme estaba preparado para la dificultad de ganar las elecciones debido a las reticencias que puede provocar que yo sea estadounidense y desconocido. Lo que no esperaba era que el club y la comisión electoral opusieran una activa resistencia a mi candidatura y pusieran en marcha un difícil proceso de votación. Por ejemplo, cuando pedí por primera vez tener un representante en las reuniones electorales, Patricia Rodríguez (la directora Gerente del club) me negó un representante.

- Pero lo que más le ha encendido ha sido que se incluya una casilla con los votos en contra.

- No estoy de acuerdo con ese ridículo sistema de 'votos en contra'. Me negué a firmar las pautas electorales porque los votos en contra no son apropiados y hacen que sea casi imposible para mí ganar. Para ganar un puesto, básicamente tengo que terminar por delante de los votos que sumen Albistegi o Gorostiza. En esencia, aunque pueda ganar un puesto entre los primeros 13 en los votos, quedaré excluido por la política de voto en contra. Me opongo firmemente a este sistema de votación.

- Aseguran que es lo que determina la ley mercantil.

- Incluso aunque sea así, que lo dudo, el proceso roza los márgenes de lo que es éticamente responsable. La máxima prioridad debe ser la transparencia de las votaciones, accesibles para todos los accionistas.

- ¿Se plantea impugnar las elecciones?

- No estoy de acuerdo con el proceso y me siento excluido, pero quiero reunirme con los responsables del club y evaluar la situación antes de decidir.