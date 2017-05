Mendilibar es consciente de que nadie cuenta con el Eibar en el Camp Nou

José Luis Mendilibar ha hablado del partido ante el Barcelona de este domingo a las 20.00 horas en el Camp Nou. A priori, la sensación que se transmite es que el Eibar es el 'convidado de piedra' en la lucha por el título entre el líder Real Madrid y el Barcelona. Solo un punto separa a los madrileños de los culés. El equipo blanco juega en La Rosaleda ante el Málaga de Michel González, icono del madridismo, y el Barça recibe a los armeros, a quienes se ve como un rival con poco poder opositor ante los de Luis Enrique. El Eibar lucha por mantener la octava plaza, que rivalizan también Espanyol y Alavés. Quien peor lo tiene es el cuadro armero, porque los 'periquitos' visitan al descendido Granada y el cuadro alavesista al Leganés.

«Prefiero quedar octavo que décimo, para nosotros quedar octavos o décimos es relativo porque la temporada está hecha y creo que ha sido un temporadón. No creo que el último partido en el Camp Nou es para evaluar la temporada, ha sido una gran campaña. El octavo puesto depende de nosotros que estamos por delante pero sabiendo que tenemos el partido más complicado de los tres equipos que estamos disputando esa posición. Es difícil que ganemos en el Camp Nou porque el Barça se juega la Liga, aunque no depende de él. Si no se jugara nada, no sería la primera vez que el rival ha ganado. Recuerdo que Osasuna ganó en el Camp Nou en el último partido de Liga y ganó en casa al Real Madrid, ganando esos dos partidos se libró del descenso. Hace dos temporadas el Dépor ganó en Barcelona, cumplió el cuadro gallego con su objetivo, segúnas la circunstancias pueden darse muchas variables», ha afirma Mendilibar.

Final de Liga

Nadie cuenta con el Eibar en Barcelona. Se da por hecho que el título se juega en La Rosaleda en ese Málaga-Real Madrid. «La prensa es la que no cuenta con el Eibar, se habla del Málaga-Real Madrid y se da por hecho que el Barça va a ganar al Eibar. Nadie nos mete en el tema, vamos de incógnito, a ver si podemos sacar algo en el Camp Nou. Me parece normal que se hable del Málaga-Madrid porque el cuadro madridista haciéndolo bien, sacará. El Barça no podrá hacerle nada, los de Luis Enrique dependen del Madrid», ha apuntado el técnico armero.