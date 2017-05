Dani García quiere endulzar el cierre de la competición

En apenas tres días, el Eibar bajará el telón de la competición en el flamante escenario del Barcelona, que se juega un título que no depende del cuadro culé ni siquiera con una victoria ante su público. El conjunto azulgrana sabe que habrá muchos focos alumbrando su actuación y, por eso mismo, el capitán del equipo ha salido a la palestra para recordar que, además del octavo puesto que pondrán en juego en el Camp Nou, también pretenden endulzar un cierre liguero cuya recta final les ha dejado un sabor amargo.

No hay ánimo de 'vendetta ' por parte azulgrana por aquel controvertido empate a dos que el Deportivo arrancó en el feudo blaugrana en la última jornada de hace dos campañas y que terminó de empujar a la escuadra eibarresa a la Segunda División. De hecho, Dani García ni siquiera mencionó ayer ese asunto en su comparecencia en Ipurua, porque es una cuestión que al menos los jugadores han dejado atrás.

Lo que verdaderamente les motiva es intentar sorprender a un rival poderoso pero sometido a la presión de jugarse todo el año en solo 90 minutos para marcharse de vacaciones dejando el pabellón lo más alto posible. «Siempre motiva jugar contra un buen equipo y tenemos ganas de terminar bien el año», declara el mediocentro armero, que rechaza por completo el papel de juez de la Liga que ahora pretenden endosar al Eibar. «La Liga no se decide en un partido, sino durante todo el año. A nosotros no nos corresponde ese papel», aclara con rotundidad.

Además, insiste en recordar que para el plantel y para el club «es muy importante» defender el octavo puesto que ocupan, a lo que añade su deseo de ponerle el mejor broche posible a la campaña. «Irnos de vacaciones con un buen partido no es lo mismo que dejando una mala imagen», aunque obviamente es consciente de la dificultad que entraña lograr un resultado positivo en una jornada marcada por la tensión. «Sabemos que va a ser muy complicado sacar algo de allí, porque el Barcelona es un gran equipo que tiene jugadores muy resolutivos». Pero echó la vista atrás para traer a la memoria el punto arrancado en el Santiago Bernabéu. «Allí sufrimos, pero también disfrutamos. En Madrid no cometimos errores en la salida del balón y aquí también es importante que estemos muy finos en eso y podamos hacer un buen partido».

Pase lo que pase, el Eibar firmará la mejor temporada de su historia en la máxima categoría, aunque hasta el propio capitán admite que despedirse del sueño europeo de forma tan repentina ha supuesto una pequeña decepción. «Cuando hemos visto que hemos estado luchando por entrar entre los mejores, tanto la afición y nosotros esperábamos mucho más, porque nos hemos quedado con un poco de mal sabor de boca». Para él, la clave radicó en la derrota «en el derbi ante el Athletic. Quedarnos sin premio después de hacer un gran partido y ver cómo los rivales se alejaban nos hizo bajar moralmente». En cualquier caso, confía en que con el tiempo se valore el gran trabajo realizado.

Sin avances en la negociación

Respecto a su futuro no aclaró nada, porque la situación «está igual que estaba», es decir, sin ningún avance. «Hubo una oferta de renovación en la que no nos pusimos de acuerdo y dije que para estar discutiendo, no quería saber nada hasta el final del verano». El de Zumarraga tiene contrato para la próxima temporada por lo que, salvo que alguien abone su cláusula de rescisión, seguirá de azulgrana, y por ahora ni él sabe si hay algún equipo dispuesto a hacerlo. «A todos nos gusta que otros equipos nos quieran, pero no sé si hay algo de cierto o no».

Tampoco cambia ni una coma respecto a su posicionamiento a favor de la candidatura de la actual presidenta. «Vuelvo a decir que estoy a favor del Consejo que está ahora. Estoy dentro de este club y veo que las cosas se están haciendo bien, así que no hay por qué cambiar».