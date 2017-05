El Eibar, motivado e ilusionado para jugar ante el Barcelona

El Eibar se despide este domingo de la Liga en el Camp Nou ante un Barcelona que lucha por alzarse con el título liguero. El capitán armero, Dani García, confiesa que él y sus compañeros van a luchar por quedar octavos y dar la sorpresa ante los culés. «Motiva jugar contra un equipo como el Barça. Nuestro objetivo es terminar bien. Sabemos que va a ser complicado. Ya fuimos al Bernabéu, sufrimos pero disfrutamos y trajimos un punto. Somos conscientes de que la empresa es complicada, pero tenemos que evitar errores, tenemos que cometer los menos posibles ante un rival que no perdona».

La temporada ha sido realmente positiva, «ha sido histórica, para todos ha sido grande. A ver si podemos quedar octavos. La pena es que perdimos ante el Athletic y Atlético de Madrid en una semana en la que hubo varios partidos». Si van a ser jueces de la Liga en esa lucha Real Madrid y Barcelona, el jugador armero apunta que, «de jueces nada, en la última jornada de la Liga no hay jueces. Ante el Barcelona tenemos un gran partido y podemos firmar una buena temporada si logramos puntuar».

Con respecto a su futuro, apuntó que ahora mismo tiene contrato con el Eibar hasta el próximo año, «y estoy tranquilo. Cuando acabe la temporada hablará con mi representante. Ya dije antes que tuvo una propuesta de renovación del club y no nos pusimos de acuerdo. Ya sabemos cómo es Fran-en referencia al director deportivo armero Fran Garagarza- y estoy tranquilo, me queda otra temporada más. No sé si hay equipos o no interesados en mí, este tema lo dejo para hablar con mi agente que aún no me he sentado con él».

Elecciones

En cuanto a las elecciones al Consejo del Eibar del próximo 1 de junio, Dani García en su momento se posicionó en favor de la plataforma continuista que encabeza la actual presidenta Amaia Gorostiza. Ha vuelto a emitir su intención de voto a pregunta de los medios en rueda de prensa. «Vuelvo a decir que no hay que cambiar si la situación esté bien, no hay por qué cambiar», ha zanjado.