Borja Bastón: «El gol del Camp Nou es uno de los más especiales»

Llegó al Swansea como fichaje estrella del club inglés a cambio de 18 millones de euros que se embolsó el Atlético tras su gran temporada cedido en el Eibar, donde anotó 19 tantos en los 39 partidos que disputó entre Liga y Copa del Rey. Pero lo que pretendía ser una aventura ilusionante se ha convertido en una odisea para Borja Bastón (Madrid, 1992), que apenas ha jugado como titular en cuatro de los 18 partidos que ha dispuesto, en los que solo ha marcado un gol que no evitó la derrota ante el Arsenal.

- Su aventura inglesa no está siendo la que soñaba.

- Me podía haber ido mejor, la verdad. Llegué aquí con una lesión en la mano que sufrí con el Atlético y eso me mermó bastante. Luego echaron al entrenador que me trajo y después no he tenido tantas oportunidades como me habría gustado. No está siendo como lo imaginé, pero a veces salen las cosas bien y otras no tanto.

«El Eibar ya consiguió sorprender en el Bernabéu, ¿por qué no también en Barcelona?»



«Me alegro mucho de que Enrich haya tomado mi testigo. Sin él yo no habría anotado tanto»

- Vamos, que se puede decir que ha echado de menos el Eibar.

- Para qué negarlo. Estuve fenomenal allí. Las cosas salieron bien a nivel personal y también a nivel colectivo. Tuvimos un gran grupo de trabajo y me sentí como en casa desde el principio. Guardo con gran cariño mi paso por el Eibar. Solo tengo buenas palabras para ese club y para la ciudad en general, que en todo momento me trató de maravilla.

- ¿Sorprendido por la gran temporada que ha realizado?

- Ha hecho una campaña espectacular y no me sorprende en absoluto, porque Mendilibar es un técnico que exige mucho, que saca lo mejor de cada jugador y que siempre transmite sus ganas de ganar en cada partido y eso se contagia a toda la plantilla. Este año ha dispuesto aún de más recursos y eso se ha reflejado en el campo, porque en cada partido se ha visto que todos los jugadores, los titulares y los que salían del banquillo daban el máximo. Han sido muy regulares e incluso han dado espectáculo. Han estado peleando por méritos propios por entrar en la Europa League, pero lamentablemente en los últimos partidos los resultados no han sido los que merecían.

- ¿Esta competición termina poniendo a cada uno en su sitio?

- Evidentemente, la exigencia es máxima y hay que llegar uy fuerte al momento decisivo, pero también hay que ver que al Eibar se le han juntado muchas bajas justo cuando el calendario estaba más apretado y puntos muy importantes en juego. Habría sido un hecho histórico y una ilusión para toda una ciudad, pero si ha llegado hasta aquí este año no sería de extrañar que volviera a repetir una hazaña así.

- Y después de rozar Europa con los dedos ahora toca tratar de puntuar en el Camp Nou para conservar la octava plaza. ¿Misión imposible?

- Es muy complicado, eso está claro. Siempre lo es y más si, como parece, el Barcelona se está jugando el título liguero. El Eibar tiene que ir allí como siempre, sin complejos y con la valentía que le que encara cada partido, independientemente de quién es el rival, aun sabiendo que en frente tendrán al mejor equipo del mundo. A estas alturas las fuerzas siempre van justas, pero ya consiguió sorprender en el Bernabéu, por qué no hacerlo en el Camp Nou.

- Es el único jugador armero que ha logrado marcar allí. ¿Cómo recuerda aquel momento?

Borja Bastón celebra su gol en el Camp Nou, en octubre de 2010. EFE

- Con mucho cariño. Es uno de los goles más especiales de mi carrera, porque es un escenario imponente. Marcamos muy pronto y eso lo hace más especial, porque no es lo mismo marcar cuando vas perdiendo 5-0. Les creamos muchos apuros y jugamos un gran partido, aunque acabó como normalmente acaban las cosas ante el Barcelona, porque tiene jugadores muy desequilibrantes.

- Nadie ha llegado a los 18 goles que firmó con la camiseta azulgrana, pero su testigo anotador ha caído en muy buenas manos.

- Y me alegro mucho por Sergi, porque es un gran jugador y un excelente compañero. Ha hecho que no se me eche mucho de menos (dice riéndose). Sin él yo no habría marcado tantos goles como conseguí. Es un jugador fundamental para el Eibar. También me alegro de que otros compañeros como Adrián o Pedro León también hayan contribuido tanto a que el Eibar haya llegado tan alto. Una vez más se ha demostrado que con un trabajo bien hecho y el compañerismo que hay allí se consigan cosas muy importantes.

- ¿Cómo puede marcar su futuro una campaña tan poco fructífera?

- Lo veo incierto. Habrá que ver cómo se mueve el mercado veraniego y qué opciones se me presentan, pero yo sigo teniendo contrato con el Swansea.

- Viendo que las cosas no le han ido muy bien, más de uno y de dos se preguntan por aquí si no le gustaría volver al Eibar.

- Jajaja. Ya digo que estuve de maravilla y que mi paso por allí sirvió para que mi carrera diera un salto muy importante, pero repito que tengo contrato con el Swansea y que la decisión sobre mi futuro no está en mis manos. En cualquier caso, le deseo la mejor de las suertes al Eibar y espero verle en Primera muchos años más.

- El problema es que resulta difícil retener a los jugadores que más destacan y eso impide lograr una estabilidad.

- Eso ocurre en muchas facetas de la vida, no solo en el fútbol, pero el Eibar ha demostrado tener un buen ojo a la hora de fichar jugadores y, aunque las apuestas no siempre salen bien, en este club se hacen las cosas tan bien que es más fácil que funcionen. Todo aquel que viene al Eibar sabe que tiene que trabajar al máximo, porque si no se queda fuera del equipo, pero también comprueban que si se entregan tienen a todo el club y a toda una afición apoyándole. Te exigen, pero también te dan y eso es vital para un jugador, en especial si estás dando tus primeros pasos en la máxima categoría de fútbol.