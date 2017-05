Mendilibar: «Con el paso del tiempo se valorará más este temporadón del Eibar»

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, se lamentó del juego de su equipo contra el Sporting, después de la gran presión y ocasiones que supieron realizar en los primeros minutos. Valoró el encuentro bajo premisa que «tenía miedo a cómo íbamos a comenzar el partido. Hemos hecho dos ocasiones de gol y un larguero de salida. Hemos empezado muy bien. Los primeros 15 minutos han sido nuestros. Después ellos han comenzado a jugar y han metido un gol en fuera de juego y después ha venido su tanto. Creo en los últimos minutos nos hemos recuperado, con un buen tiro al poste, pero las ocasiones no han sido muy claras», explicó el técnico de Ipurua.

Después el cuadro de Ipurua bajó en su juego de forma preocupante. «También el Gijón se jugaba mucho y han comenzado a jugar por las bandas. Hemos dejado de presionar. Hemos dejado de sacar centros con velocidad, y se ha perdido un poco la concentración», como principales causas de la derrota. También trató de recuperarse, pero el error más grave para Mendilibar fue que «hemos pensado que con eso bastaba para ganar. Al perder el balón no apretábamos como al principio. Nos hacían correr. Recuperábamos en nuestra área y con ese juego sufrimos». Los cambios de Rivera, Bebé Kike García trataron de dar más profundidad. ««Quieres a última hora hacerlo todo y se juega menos al futbol, con los cambios. Se pierde ritmo pero eso es el fútbol. Cuando recuperábamos cerca de nuestra área. Tenemos que robar balones en el centro del campo, para hacer nuestro juego, pero no ha sido posible»

Ya, el pasado viernes ya dijo que no estaba contento de los entrenamientos. «También dije que queremos entrenar bien para jugar bien. Algunos veces que hemos entrenado mal y no hemos ganado» No obstante, mostró su pena porque la lucha por el octavo puesto se escapa, «pero todavía falta por jugar un partido en Barcelona».

Considera que la pérdida de presión y concentración fueron las causas de la derrota ante el Sporting



«Tenemos 18 jugadores de 22 con contrato, con lo que no pensamos que tenemos que cambiar el equipo»

Para el último encuentro, el entrenador armero mantuvo que «no podemos pensar que los otros van a perder. Ir a Barcelona a intentar sacar un buen resultado es una empresa difícil, pero quedan 90 minutos por jugar y vamos a ir a por todas porque también nos jugamos una buena posición que dentro de unos meses podremos darle su valor».

Sobre el pinchazo en los últimos encuentros se molestó Mendilibar porque se fijara la trayectoria de su equipo en las últimas derrotas. «No nos podemos fijar en el partido del 6 al 9 o del partido 32 al 35. A lo largo de toda la liga hemos mostrado una regularidad altísima hasta el punto que hemos logrado 28 puntos en la segunda, frente a los 26 de la primera. Hemos estado estado octavos y décimos siempre. Nunca hemos estado pendiente de los de atrás. Hemos mirado siempre hacia arriba»

«Somos los más regulares»

En cuanto al equipo que puede preparar la próxima temporada, expresó el técnico de Zaldibar que «únicamente sin contrato están cuatro jugadores. Yoel puede ser nuestro si se ejecuta la opción de compra. De 22, 18 tienen contrato. Tampoco habrá que hacer tanto cambio», explicó el técnico azulgrana.

Hizo un pequeño balance de la temporada al ser preguntado la nota que pondría al equipo. «Con el paso del tiempo se valorará el 'temporadón' del Eibar . No ha habido altibajos. Entre el séptimo y el décimo hemos estado todo el año. Puedes empezar muy mal y después te vas recuperando, pero el Eibar siempre ha estado a gran nivel. Creo que hemos sido el equipo más regular en la liga. Somos los más regulares. Pondría un nota muy alta a esta temporada por no decir matrícula de honor o un sobresaliente. Estoy muy contento de mis jugadores», finalizó Mendilibar.