Una noche con más de una despedida entrañable

El de hoy será el último partido de la campaña en casa y eso irremediablemente supone decir adiós a más de uno de los jugadores que salten al césped. Por ahora, solo Adrián González ha confirmado su marcha del club y no cabe duda de que el madrileño se llevará la ovación de despedida que merece, porque siempre se ha mostrado como un jugador comprometido y porque ha sido todo un lujo tener a un jugador de su calidad en las filas armeras. Como su fichaje por el Málaga era un secreto a voces, en lugar de esconderse el madrileño dio un paso al frente y convocó una rueda de prensa para poder ser él quien dijera que, muy a su pesar, su camino y el del Eibar debían separarse.

No será el único que viva sus últimos momentos como jugador azulgrana en Ipurua. Mauro Dos Santos también tiene ya las maletas listas para irse y, pese a que su estancia en el club armero no ha sido tan fructífera como la de Adrián, el argentino siempre ha estado cuando se le ha necesitado y nunca se le ha oído una mala palabra. Otro aplauso para él.

Habrá aún más despedidas. Salvo sorpresa mayúscula, esta será la última vez que se vea por Ipurua Antonio Luna, que no se vestirá de corto porque sigue lesionado, pero termina contrato y parece haber puestos sus miras en otro destino que no es éste. También está por ver lo que sucederá con Juncà, Nano y Bebé, que aunque siguen vinculados al club azulgrana apenas han contribuido esta temporada y no es descartable que se produzcan salidas sonadas de otros jugadores que han ofrecido un gran rendimiento.