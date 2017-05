Despedirse a lo grande en casa

El Eibar quiere despedirse a lo grande en Ipurua, dedicando a su afición una octava posición que se asegurará en caso de ganar a un Sporting de Gijón que llega con su último aliento. La derrota sufrida ayer por el Espanyol a manos del Valencia ha dejado a los armeros en bandeja la posibilidad de lograr esa prestigiosa plaza por la que suspira José Luis Mendilibar y, por supuesto, también el club, ya que eso le permitirá engordar aún más sus arcas gracias al reparto de los derechos televisivos. Sin maletines a terceros de por medio, ésta es sin duda una gran motivación para hacer frente a un equipo que puede perder la vida en terreno armero.

El Eibar tiene a su favor la tranquilidad y la satisfacción del trabajo cumplido con creces y una afición que no quiere perderse la ocasión de agradecer al equipo los grandes momentos vividos en una campaña que adornará la historia que está escribiendo desde que llegó a Primera. Además, también le favorecen los precedentes, toda vez que los eibarresas se han impuesto en los tres partidos oficiales que han disputado frente a los gijoneses. Es la primera vez que el Sporting de Rubi se mide al conjunto eibarrés y con el nuevo técnico los asturianos esperan mejorar lo logrado con Abelardo en Ipurua.

Ya era sabido que la escuadra azulgrana afrontará este último choque en casa con cuatro bajas, ya que Anaitz Arbilla debe cumplir sanción por acumulación de amonestaciones, mientras que Antonio Luna, Alexander Mesa 'Nano' y Fran Rico siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Por contra, se producirá el retorno de Ander Capa, quien fue operado la semana pasada de una fractura de un dedo de la mano derecha y que vivirá un momento especial con la disputa de su partido número 100 en Primera.

Mendilibar, que tiene a su disposición a 18 efectivos justos, podría darle la titularidad a Asier Riesgo en el último duelo en Ipurua de la campaña, por lo que Yoel, que se ha ganado con creces la titularidad y su continuidad en el Eibar, se quedaría en el banquillo.

A excepción de este retoque bajo palos, todo apunta a que el técnico apostará por ese equipo de gala que ya todo el mundo se sabe de carrerilla. También cabe la opción de que Adrián pudiera salir de inicio, por aquello de que es el último partido en casa del madrileño antes de abandonar la disciplina armera rumbo al Málaga, aunque si no es así, es seguro que el técnico le brinde unos minutos para llevarse la ovación de despedida de la afición. Los sentimientos y las formas son importantes, pero la obligación del de Zaldibar es poner a los que más confía para buscar tres puntos que son fundamentales.

Una final para seguir vivo

El Sporting afronta el partido de Eibar como si fuera una final, ya que sabe que si no consigue la victoria habrá consumado matemáticamente el descenso a Segunda tras una temporada muy alejada de las expectativas creadas en las primeras jornadas ligueras.

La situación en la clasificación del equipo gijonés hace que llegue a esta penúltima jornada con la obligación de ganar los dos partidos que quedan y que Leganés no sume ningún punto o el Deportivo de La Coruña logre como mucho un empate o de lo contrario perderá la categoría.

Sin embargo, ni con una victoria asegura al Sporting llegar a la última jornada con opciones ya que si gana, y también lo hacen Leganés y Deportivo llorará en Ipurua por su pérdida de categoría. Tanto su el entrenador Joan Francesc Ferrer, Rubi, como la plantilla gijonesa reconocen la gran temporada del Eibar, pero entienden que los armeros no se juegan nada mientras que ellos sí y eso tiene que notarse desde el primer minuto del encuentro.

Sin Lillo ni Viguera

El técnico rojiblanco tiene las bajas del exazulgrana Lillo y del delantero Borja Viguera, aunque en realidad ninguno de los dos estaba siendo titular. Ya avanzó que no hará experimentos. No es el momento de hacerlos. El único cambio que podría producirse es la entrada de Carmona en la banda derecha en lugar de Carlos Castro, si bien Rubi ha realizado los últimos tres entrenamientos a puerta cerrada por lo que no se ha podido ver sus intenciones para este partido.

Una vez finalizado el duelo ante el Sporting, el Eibar ha programado un acto de agradecimiento a la afición por su fidelidad y apoyo incondicional. El club no ha desvelado los detalles, pero pide a los aficionados que acudan al campo que se mantengan atentos al césped, donde se conmemorará poder seguir un año más en Primera División. El Eibar ha cosechado una gran temporada, tiene mucho mérito lo que ha hecho y ahora toca celebrarlo. Por todo lo alto.