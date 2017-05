Albistegi: «El día en el que selecciono los libros para las vacaciones es especial»

Nos reunimos en la sociedad Zazpi Gazte, en Txirio Kale, casualidades de la vida, la misma calle en la que nació y vivió Amaia Gorostiza. No es un lugar que frecuente mucho, porque Germán Albistegi se define como un hombre tranquilo, al que le gusta pasear y, sobre todo leer, su gran pasión junto con el Eibar.

- Aparenta ser serio, de esos a los que les cuesta sonreír, pero ¿cómo es realmente Germán Albistegi?

- Aunque no lo parezca, soy una persona bastante tímida, y aunque sí que me dicen que parezco demasiado serio, en realidad no lo soy, me considero bastante normal, a la que le gusta estar con la familia, mi trabajo y, por supuesto, el Eibar.

- Como decía la canción, ¿a qué dedica el tiempo libre?

- Soy un apasionado de la lectura, especialmente de la literatura clásica. Soy todo un devorador de libros, aunque ahora me estoy dedicando más a leer ensayos, en especial sobre economía. El día en el que elijo los cuatro libros que me voy a leer en vacaciones es uno de los más especiales del año. Ese momento de oler el papel, de seleccionar los libros es muy especial.

- ¿Ya que es todo un experto, qué libro me recomendaría para el verano?

- Sin duda el mejor libro para recomendar es ‘La Regenta’, de Leopoldo Alas Clarín.

- Pues sí que le va lo clásico. ¿Y además de leer?

- No soy un cinéfilo, pero sí que me gusta ir al cine de vez en cuando o ver alguna película tranquilamente en casa. Tengo sociedad, pero no la utilizaba mucho hasta que ahora hacemos algunas reuniones aquí.

- ¿Cómo son sus vacaciones favoritas?

- Un lugar sin aglomeraciones en el que pueda estar tranquilo.

- Ex futbolista, hijo, hermano y padre de futbolistas, ¿solo se vive del fútbol en su familia?

- Es nuestra pasión. He jugado al fútbol hasta los 50 años, pero una lesión me ha obligado a apartarme. Ahora estoy entrando en el mundo del running.