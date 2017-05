Mendilibar: «No queremos bajarnos de la octava plaza»

José Luis Mendilibar ha asegurado hoy que el Eibar, sin opciones ya de llegar a Europa, competirá por la octava plaza en su próximo partido ante el Sporting, que se juega la permanencia, porque «no queremos bajar de ahí».

«Antes parecía que daba igual quedar octavo o décimo porque no había dinero de por medio pero ahora para todos hay un aliciente. Antes se hablaba de primas a terceros pero una vez que sales al terreno de juego, el jugador sale a competir, once contra once, y ya no sabe lo que puede haber», ha apuntado el de Zaldibar.

El técnico armero considera que lograr un buen resultado ante los astuarianos pasa por tener a los jugadores bien mentalizados: «Será el último esfuerzo en casa ante un rival que se lo juega todo en este partido. Si no ganamos, el Espanyol viene fuerte e incluso el Alavés y podemos quedar décimos. Mi trabajo es mentalizar a los jugadores para que tengamos un buen inicio de partido, que los 15 primeros minutos sean buenos por nuestra parte».

En cuanto al rival, Mendilibar, como ha venido demostrando a lo largo de toda la temporada, da más importancia al juego de su equipo que a la táctica que proponga el rival este próximo domingo.

«En las ultimas fechas ha jugado a veces con cuatro defensas, a veces con tres centrales y dos carriles, con dos arriba, con uno y tres medias puntas… Nosotros nos preocupamos más de nosotros, de lo que queremos y cómo tenemos que intentar jugar. Lo que más me importa es nosotros, que el inicio de partido sea bueno, bien metidos en el partido», ha comentado.

Sin Rico, Luna y Arbilla

Con las bajas por lesión de Fran Rico, Antonio Luna y Nano Mesa y la sanción de Anaitz Arbilla, Mendilibar dispone de 18 jugadores de la primera plantilla para recibir a un equipo que llega exigido por su clasificación en la tabla.

Sobre la delicada situación de los gijoneses, el de Zaldibar opina que «no desciendes por no ganar hoy, desciendes por no haber sacado puntos antes».

«El mal ya lo has hecho antes, ahora ya no depende de ti. Se juegan mucho pero eso no quiere decir que vayan a jugar mejor o peor porque muchas veces los nervios pueden más. Me preocupo de nuestro equipo, que no ha estado bien esta semana en los entrenamientos pero que espero que empiece bien el partido», ha añadido.

Elogios para Adrián

En relación a la despedida del equipo de Adrián González, ha dicho que le parece «muy bien que haya tenido la deferencia de despedirse». «Ha dado la cara, ha habido compañeros con él y me parece que es un buen tipo, con el que hemos estado dos temporadas muy bien, encantador tanto en lo personal como en el terreno de juego».

«Se va un jugador que nos ha aportado y que sus compañeros le han tenido en estima», ha subrayado el técnico