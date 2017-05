Germán Albistegi: «Vamos a aportar un Consejo con gente que vive el Eibar con pasión y entiende de fútbol»

Tras permanecer en la sombra durante los siete años que lleva en la directiva armera, Germán Albistegi (56 años) cree que ha llegado el momento de dar un paso adelante y dedicarse por entero al Eibar, un club que ha «mamado» desde que nació y del que habla con la pasión que, según él, tienen todos los que le acompañan en la plataforma que le acompaña en su intento de acceder a la presidencia.

- Imbuido de lleno en la campaña, ¿qué sensaciones percibe?

- Tengo la sensación de que estoy aportando. Tenemos un proyecto que creo que es bueno. Estoy esperando a las idea de la otra plataforma, porque no he visto ninguna. Yo estoy comunicándome con los socios que es lo que me gusta y estoy contento.

- ¿Porqué es necesario un cambio cuando el club está en el mejor momento de su historia?

- Puede resultar raro, pero la situación actual no es el trabajo del último año sino del fruto de los últimos cinco años. Los que integramos nuestra candidatura fuimos los que apostamos por Mendilibar, mientras que los de la actual directiva apostaban por otro entrenador. La renovación del estadio la tuvimos que luchar muchísimo en contra de su opinión y tampoco querían profesionalizar al personal del club y fui yo el que me encargué. Dicen que son una candidatura continuista, pero sobre ideas que son nuestras. Realmente los continuistas somos nosotros.

- Pero por lo que tengo entendido, antes de fichar a Mendilibar se intentó contratar a Joaquín Caparrós.

- Lo desconozco. Mi alternativa desde el primer minuto fue Mendilibar. Para mí Garitano tiene un sitio con letras de oro en nuestra historia, pero cuando terminas una temporada de aquella manera necesitas un cambio. Cumplió su ciclo extraordinariamente y era el momento de apostar por Mendilibar, en contra de la opinión del Consejo.

- ¿En qué va a cambiar el Eibar con Germán Albistegi?

- En bastante cosas. Primero que vamos a aportar un consejo de fútbol, con gente que vive el Eibar con pasión y que entiende de fútbol. Va a cambiar en que va a tener un presidente y un club mucho más cercano, porque yo personalmente me reuniré una vez al mes con los socios, las peñas y la prensa para que me pregunten, se quejen y comuniquen lo que quiera, a campo abierto, porque voy a responder a todo.

- Mendilibar ya está renovado, pero sorprende que Fran Garagarza no se haya decidido aún a dar el paso. ¿Está esperando a ver el resultado de las elecciones?

- No lo creo, porque ellos cuentan con Garagarza y nosotros también. Los dos saben que con nosotros es el mejor escenario de trabajo posible. Comisión deportiva de máximo nivel, más dotación económica, porque vamos a subir del 50 al 55% de los ingresos relevantes el dinero destinado a la primera plantilla, lo que supone dos millones de euros. Van a tener a un presidente que les va a apoyar y proteger en todo momento. Voy a dar siempre la cara por ellos.

- No parece que las tenga todas consigo. De hecho, durante su presentación llamó director deportivo a Xepe Gallastegi.

- Quiero matizarlo. Xepe es una persona con un nivel altísimo, con una gran experiencia en el fútbol, solo quise decir eso. La labor de Garagarza es incuestionable, pero podría ocurrir que tuviera una oferta. No lo sé. En cualquier caso le espero hasta el final. Con nosotros tendrá el paraíso absoluto.

- Dani García y Enrich son los dos únicos jugadores se han pronunciado sobre las elecciones y ambos han pedido la continuidad del actual consejo. ¿Qué le dice eso?

- Son libres de opinar lo que quieran, pero la situación actual del Eibar no es el fruto del trabajo de un año, sino de decisiones de los últimos cinco años, que las aportamos nosotros. De hecho, cuando subimos a Primera, Amaia no era ni socia del club, mientras que yo formaba parte de la comisión deportiva y tomaba las decisiones.

- Ha prometido a incrementar el gasto en el plantel, edificar una nueva tribuna oeste, una ciudad deportiva en Eibar, colaborar con todos los clubes y aun así garantiza diez millones de beneficio neto todas las temporadas. ¿Cómo se cocina eso?

- Ese es nuestro objetivo. Tenemos una previsión de ingresos de televisión y prevemos aumentar los ingresos por merchandising. Vemos una cifra factible, pero nuestro objetivo número uno no es la maximización de beneficios. Queremos ganar cuanto más posible, pero no es nuestra principal motivación.

- ¿Por qué es imprescindible hacer la ciudad deportiva en Eibar cuando todos los clubes la tienen fuera?

- Queremos que la Ciudad Deportiva esté en Eibar, aunque la presidenta diga que es una irresponsabilidad. Como siempre veo una ausencia total de ideas por su parte. Debe ser en Eibar porque consideramos que es inviable llevar a 200 chavales a otro sitio y porque debe ser patrimonio del Eibar y de Eibar. No lo veo como gasto, sino como una inversión. Es posible que algún día nos vaya mal y que bajemos. ¿Qué sería de esas instalaciones? Pero si es municipal, del pueblo, entonces el propio Ayuntamiento puede estar interesada en mantener esas instalaciones. Tenemos muy estudiadas todas las opciones. En cifras reales hablaríamos de unos 8 millones de euros, que es menos del beneficio del año pasado. Son propuestas ambiciosas pero ahora hay músculo económico para hacerla.

- ¿Cómo se sufragará la construcción de la tribuna oeste?

- Lo que es la tribuna tendrá un coste de 3 o cuatro millones. La otra propuesta, la del terreno de las monjas, sería una inversión que entraría dentro del plan estratégico del deporte que se está elaborando y a la que vamos a aportar nuestras ideas.

- Será un presidente remunerado.

- Si la figura de un presidente se entiende como alguien que entrega placas en el palco, se saca fotos con la Fundación y lee un texto en la asamblea, lógicamente continuaría con mi trabajo y sería presidente de siete a tres de la noche. Yo lo entiendo de otra manera. Un presidente tiene que estar en la Liga, en la Federación, que esté con el entrenador, con el director deportivo, con los jugadores, especialmente con los que no juegan, en la ciudad deportiva, con los socios, con la prensa, con las peñas. Esto precisa una dedicación total. Tengo un sueldo de cooperativista y con mucho orgullo, pero pensamos que es más productivo que con un sueldo similar me dedique al Eibar 'full time'.

- Alex Aranzabal se había mantenido al margen de la campaña hasta que el miércoles estuvo en su presentación. ¿Lo toma como un apoyo explícito?

- También estuvieron Mardaras y Markiegi. Le invité, como invité al resto al resto de expresidentes, e hizo una pregunta sobre el proyecto, pero no le oí decir expresamente que me va a apoyar, como sí ha dicho otro expresidente que va a apoyar a la otra candidatura.

- ¿Qué sucederá si los accionistas eligen un Consejo mixto?

- Habrá que verlo. Entiendo que es diferente una mayoría de siete a seis, que de 11 a dos. Lo de dimitir o no será una decisión de cada consejero. Si observo un esquema que no comparto, yo no voy a continuar. Vengo de un año muy complicado y si puedeo defender los valores del Eibar seguiré, pero si veo que es imposible no seguiré.

- ¿Si llega a la presidencia habrá renovación del convenio con la Real?

- Nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Para qué la ciudad deportiva con la orografía que tenemos? Solo cabe una respuesta, para trabajar nuestra propia cantera. Después de hacer esa inversión los socios no entenderían que nos dedicásemos a formar chicos para otros clubes. Queremos tener nuestro propio modelo de cantera y eso significa no estar vinculado a ningún equipo.