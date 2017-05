«Nos comprometemos a llevar a una Junta de Accionistas la construcción de la Ciudad Deportiva»

La plataforma '¡Sigamos!, en sueño no acaba aquí' que preside Amaia Goristiza a las elecciones al nuevo Consejo de Administración del Eibar del próximo 1 de junio, ha presentado su proyecto en el Teatro Coliseo. La actual presidenta ha estado acompañada de Joseba Unamuno que ha desgranado el área económica, Anton Martinena que ha hablado del proyecto deportivo y Alex Martínez que ha tratado el proyecto social.

Amaia Gorostiza ha señalado que la candidatura que preside "representa 76 años al servicio del Eibar, que nos ha llevado a estar donde estamos siendo quienes somos. ¿Por qué no seguir siéndolo?". La futura Ciudad Deportiva del Eibar es un objetivo al que se está dando mucha importancia en estos comicios, ha señalado Gorostiza que "este no es un tema de plataformas, es un punto estratégico de futuro para el club. Hay que hacerlo con rigor y discreción. Estamos trabajando, es un tema de gran relevancia. Todos deseamos que fuera en Eibar este complejo, pero requiere unos 40 mil metros cuadrados para que entrene el primer equipo y toda la cantera, excepto la escuela de fútbol que sería en el anexo para no incomodar a los padres. Estamos mirando todas las opciones, pero si no se puede en Eibar habrá que mirar en otras zonas, no por ello dejaremos de hacerla. Hay que valorar los costes, hay que hacer una inversión sostenible porque es un proyecto de gran trascendencia para el futuro del Eibar. Yo mi y mi candidatura nos comprometemos a llevar a una Junta de Accionistas Extraordinaria la decisión de la construcción de la Ciudad Deportiva".

A preguntas de un periodista ha señalado que la decisión de contratar a Mendilibar no fue obra personal de nadie, sino que ante la marcha de Gaizka Garitano en la comisión se propusieron tres nombres y acabaron por fichar al actual técnico. En aquel momento esta comisión estaba formada por Alex Aranzabal, Germán Albistegi, José Mari Arrizabalaga y Fran Garagarza.

En el ámbito deportivo se tratará de consolidar al equipo en Primera, estableciendo una estructura deportiva sólida con contratos de media/larga duración que definan la continuidad de los pilares de la plantilla, "además mantendremos el cambio iniciado esta temporada en la política deportiva adquiriendo y creando activos del club que pueden traducirse en ingresos futuros de ventas y traspasos de manera regular. Optimizaremos el rendimiento de los jugadores a través del refuerzo de sesiones complementarias, ha señalado Martinena quien además ha hablado de potenciar el fútbol femenino, el CD.Vitoria para que suba y se mantenga en Segunda B, que el Eibar Urko suba a Tercera, eliminar la cuotas del fútbol base mientras el primer equipo siga en Primera y apostar por los veteranos.

En el ámbito económico es indispensable construir la Ciudad Deportiva propia en la que el primer equipo y el fútbol base trabajen, siendo Eibar prioridad sin descartar otras opciones, remodelar y modernizar Ipurua, priorizando esta vez la Tribuna Gol Oeste, mejorar la urbanización del barrio de Ipurua y otras mejores en accesos y comunicaciones. "Seguiremos manteniendo nuestra política de 'déficit cero' y cuidando el gasto de la sociedad, rentabilizaremos el superávit obtenido por el club de 10 millones de euros estimados reinvirtiendo en la adquisición de nuevo patrimonio y así aumentar el valor del club, además de que creemos firmemente en la transparencia de las cuentas anuales y estados financieros", ha destacado Joseba Unamuno.

De la preocupación por la labor social ha hablado Alex Martínez, "vamos a apoyar a nuestra ciudad y a nuestra gente. Daremos a conocer Eibar, tanto el club como la ciudad, desarrollaremos la imagen de la marca del club aumentando la presencia del primer equipo en el extranjero. Impulsaremos la creación y promoción de una oferta turística de Eibar y comarca. Trabajaremos en la internacionalización y marketing, adaptaremos la página web a más formatos e idiomas. Revisaremos y estudiaremos el precio de los abonos y seguiremos fomentando el papel de la mujer en todos los ámbitos. Y apostaremos firmente por la Fundación en todo su ámbito, nos comprometeremos con las empresas de nuestro entorno a través de la creación de 'enpresa gunea', potenciar del euskera dentro del club, apoyar al deporte eibarrés con ayudas e impulsaremos la educación en valores".