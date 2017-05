Adrián se va al haber «opiniones distintas» en cuanto a su renovación

El jugador de la S.D. Eibar Adrián González ha anunciado este jueves su salida del club armero al final de la presente temporada. El centrocampista madrileño asegura que deja el club al existir «distintas opiniones» en cuanto a las condiciones para su renovación, pero aclara que se marcha del Eibar dejando «una gran relación con dirección deportiva».

Adrián ha protagonizado una rueda de prensa de despedida, en la que ha estado acompañado por varios miembros de la plantilla de jugadores -entre ellos los capitanes Dani García e Iván Ramis- y por consejeros -con la presidenta, Amaia Gorostiza a la cabeza-, así como por los responsables de la dirección deportiva y varios empleados del club.

El futbolista reconoce que «le da tristeza» dejar el equipo donde ha jugado los dos últimos años y afirma que llevará «siempre al Eibar en el corazón”.

«Muchísimas gracias al Club por estos dos años magníficos, y a mis compañeros, que también han ayudado a que estos dos años hayan sido de completa felicidad. Han sido dos años buenísimos, con practicamente ningún momento malo. Me han venido muy bien para mi carrera. Voy a estar siempre agradecido al Eibar, lo voy a llevar en mi corazón», ha señalado Adrián.

«Esto se acaba, nos tenemos que separar. Va a ser difícil que después de estos dos años tenga que marcharme. Mi carrera tiene que seguir y hay que tomar decisiones. No ha sido fácil porque tenía ganas de quedarme. Me voy con tristeza pero hay que respetar todas las opiniones y todo lo que piensa el club de lo que tenía que ser nuestro acuerdo», ha continuado.

«Buena relación con Fran y Mikel»

En cuanto a las diferencias entre el jugador y la dirección deportiva en los términos que debía cerrarse su renovación, Adrián ha aclarado que «cada uno tiene su opinión». «Lo importante es que las dos partes nos respetamos muchísimo, ha añadido el futbolista, acompañado en la sela de prensa por el director deportivo del Eibar, Fran Garagarza, y el secretario técnico, Mikel Martija.

«Me voy de aquí teniendo la misma buena relación con Fran y con Mikel a pesar de que hayamos discutido lo que tenía que ser el acuerdo. Existe una gran relación con la dirección deportiva pero no tenemos que estar de acuerdo lo que pensamos el uno y el otro de lo que tenía que se mi continuidad aquí. Solo tengo que agradecer al club por estos dos años magníficos que me han venido muy bien en lo futbolístico y en lo personal», ha señalado Adrián

Silencio sobre su futuro

Preguntado por su futuro profesional, el todavía futbolista armero ha dicho que «no es momento de hablar de cualquier otro equipo sino del Eibar y de lo bien que he estado aquí en estos dos años».

«De mi estancia aquí me quedo con todo. Desde el primer día caí de pie porque me salieron las cosas fenomenal. He sentido siempre el cariño y el respeto de la afición desde el primer día. Si tengo que jugar el domingo no va a ser fácil despedirme de toda la gente. Esperaba que nuestro camino juntos hubiese sido más largo. Me da tristeza tener que irme. Espero volver muchos años aquí porque será buena señal para el Eibar y para mí. Espero que cuando venga sientan el mismo cariño hacia mí que el que voy a sentir yo cuando vuelva a pisar el césped de Ipurua», ha explicado Adrián.