No todos los cimientos son sólidos en el S.D. Eibar

Dos retos trascendentales marcarán el futuro institucional y deportivo del Eibar una vez que concluya el campeonato liguero. Apenas dos semanas después de que los armeros despidan la competición en el Camp Nou, la entidad azulgrana celebrará las primeras elecciones de su historia para elegir al Consejo de Administración que gestionará el club durante los próximos cinco años, y sin perder ni un solo segundo, la nueva directiva tendrá que emprender la confección del plantel con el que José Luis Mendilibar afrontará la próxima temporada.

Sobre el papel, el técnico armero tiene unos sólidos cimientos sobre los que trabajar, ya que si se incluye al meta Yoel, por el que el Eibar abonará 750.000 euros para hacerse con sus servicios para las dos próximas temporada, cuenta con hasta 19 jugadores siguen con contrato de cara a la próxima temporada. La lista podría elevarse a 20 si finalmente Iván Ramis renueva en función de partidos jugados.

A ellos habría que sumar el posible retorno de Jordi Calavera, Unai Elgezabal y Roger Escoruela, las tres jóvenes promesas que el club armero fichó el pasado verano y que están cedidos en el Lugo, Alcorcón y Real Unión, respectivamente.

La nueva política de fichajes que se ha instaurado en el Eibar para evitar tener que realizar más de una docena de incorporaciones cada año ha propiciado tenga a jugadores con contratos tan largos como Nano Mesa, que firmó hasta el 2021, o Gonzalo Escalante y Bebé, cuya vinculación se alarga hasta el 2020. Además, hay un nutrido grupo de fu-tbolistas, compuesto por Kike García, Arbilla Christian Rivera, Asier Riesgo, Gálvez, Rubén Peña, Lejeune y Sergi Enrich, que tiene firmados otros dos años más. Y por último, también se supone que está garantizada la continuidad para el próximo ejercicio de Capa, Juncà, Inui, Dani García, Fran Rico y Pedro León. En definitiva, de los 22 jugadores, solo Luna, perseguido por Sevilla y Alavés; Dos Santos, pretendido por el Leganés; y Adrián, con pie y medio en el Málaga, tienen la puerta abierta.

Peligro en ciernes

El problema reside en que el hecho de que haya un contrato firmado no significa que todos ellos vayan a continuar, ya sea porque el club no cuente con algunos de ellos, o porque algunos de esos efectivos, especialmente los que más han brillado, se han convertido en objetivo de equipos importantes. Los nombres no sorprenden a nadie. Lejeune es pretendido por el Arsenal, que ya mostró su disposición a abonar los más de 10 millones de cláusula, aunque parece que el Sevilla también se ha sumado a la puja. También se lleva un tiempo especulando con la marcha de Capa al Athletic, y se mantiene la incógnita sobre la decisión final de Dani García o del propio Pedro León, que vinculó su continuidad a una renovación de Mendilibar que ya se ha hecho efectiva. Además, Escalante y Enrich también figuran en la agenda de muchos equipos. Lógicamente, también suenan posibles incorporaciones como la de Samu Sáiz, mediapunta del Huesca, o del osasunista Sergio León, que estuvo a un paso de fichar por el Eibar el pasado verano. También suenan Joselu (Lugo) e Ivi (Alcorcón).