Globos en Ipurua para fomentar la asistencia de abonados

Una campaña para fomentar la asistencia de abonados a los partidos de Ipurua ha llenado de globos el graderío del campo armero. Esta iniciativa se ha llevado a cabo en los partidos jugados ante el Athletic y el Leganés y tendrá su culminación con motivo del último encuentro de la temporada en Ipurua, este domingo ante el Sporting de Gijón.

En el partido ante el Athletic se colocaron 1.055 globos, igual número de abonados que no acudieron o no cedieron su asiento en el anterior partido disputado en Ipurua, ante Las Palmas. La campaña tuvo su continuación con la colocación en el partido ante el Leganés de 422 globos por la cifra de abonados que no acudieron al partido ante el equipo bilbaíno. La colocación de globos culminará con motivo del partido SD Eibar-Sporting, que se disputará en Ipurua este domingo, 14 de mayo, a las 20:00 horas.

Con el fin de propiciar la mayor asistencia de público posible a los partidos de Ipurua, el Eibar, además de animar a sus abonados a que acudan al estadio, facilita que aquellos que por cualquier motivo no tengan previsto acudir cedan su asiento al club para que pueda ponerse a la venta, con beneficios para todas las partes. Más detalles en este enlace: www.sdeibar.com/entradas/libera-tu-asiento