Cuarto cara a cara entre Mendilibar y Simeone

Eibar y Atlético, o lo que es lo mismo, Mendilibar y Simeone se verán las caras por cuarta vez en lo que va de temporada, tras la visita liguera de los colchoneros a Ipurua en la primera vuelta, y los dos partidos disputados en la eliminatoria de los cuartos de final de la Copa del Rey, en la que los rojiblancos apearon a los azulgranas.

Salvo un empate que no evitó la eliminación de los eibarreses todo han sido derrotas para el de Zaldibar, que no pierde la esperanza de maquillar esa estadística. Sabe que el mal resultado del Atlético en la Champions frente al Real Madrid puede ser un arma de doble filo, aunque él asegura estar convencido de que «podemos sacar algo si somos nosotros». Añade, eso sí, que «si queremos hacer un partido individual en el que cada jugador se luzca porque vamos a Madrid, nos pueden meter 4 ó 5, porque vamos a querer hacer cosas que no sabemos demasiado». E insiste en que en esa situación, el Atlético de Madrid, del que dijo que «es un grande que juega como un pequeño», en referencia a la capacidad de lucha, «se maneja muy bien».

Bastante más le costó al Cholo Simeone hablar sobre el partido ante el Eibar, porque todas las preguntas que le realizaron durante su comparecencia trataban sobre el choque copero del miércoles y la hipotética remontada. Ante la insistencia, el técnico argentino tuvo que remarcar en varias ocasiones que «jugamos ante el Eibar», y recordar que el Atlético se está jugando «un gran objetivo para el club, que es finalizar entre los tres primeros». Confía en que el Calderón responda «como siempre tras los duros golpes».