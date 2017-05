Adrián se va al Málaga

Aún no ha terminado la temporada y el Eibar ya va a tener que asumir que Adrián González no seguirá en el club armero la próxima temporada, puesto que el madrileño se convertirá en el primer fichaje del Málaga, equipo entrenador por su padre, Míchel González. El centrocampista, que el día 25 de este mes cumplirá 29 años, era libre para firmar con cualquier club después de que haya rehusado a ejercer su derecho unilateral de ampliar su contrato con el club armero hasta junio del 2018. De esta forma, según la Cope, Adrián abandonará el equipo en el que ha militado en las dos últimas campañas, y en el que ha disputado 58 partidos ligueros, en los que ha anotado 14 goles, nueve de ellos en el presente ejercicio.

Vuelo exprés a Madrid

El mediapunta azulgrana fue visto el miércoles po la tarde en el aeropuerto de Loiu tomando un avión rumbo a Madrid, justo el día que el Eibar retornó al trabajo tras dos días de fiesta. Ahora se ha podido saber que el motivo de ese viaje no era otro que pasar el preceptivo reconocimiento médico premio a la firma del contrato que le unirá a la entidad boquerona para las dos próximas campañas.

Una cláusula de su contrato le daba potestad para decidir de manera unilateral

La marcha del madrileño no puede considerarse una sorpresa, porque su tardanza en comunicar su decisión de renovar ya hacía prever que su futuro no iba a seguir ligado al Eibar. Unas sospechas que ya había levantado su propio padre hace un par de meses cuando dio a entender en un programa deportivo de la televisión estatal que no veía a su hijo de azulgrana el próximo año.

Fue entonces cuando el director Deportivo del Eibar tuvo que aclarar que las condiciones del contrato del jugador no eran las que se anunciaron en un principio, ya que cuando el jugador fue presentado en verano del 2015 el club dijo que lo había fichado para tres temporadas, es decir, hasta el 2018. Garagarza explicó que en realidad el tercer año estaba supeditado a la disputa de más de 25 partidos, pero que el jugador tenía la potestad de no renovar pese a superar esa cifra. Ese punto del acuerdo fue calificado como «un error» por parte del responsable de las contrataciones azulgranas, que sirve para facilitar su marcha al Málaga de manera gratuita.