«Me encanta tocar el piano, esquiar y la playa, pero me falta tiempo»

Amaia Gorostiza saltó a la fama tras convertirse en presidenta del Eibar, pero tiene hábitos de vida y aficiones sencillas.

¿Qué ha aprendido a lo largo de este año de mandato?

Me quedo con la ilusión con la que se puede llegar a trabajar cuando se pone empeño. La capacidad de crear un equipo humano que trabajan con ilusión por unos fines comunes y unos objetivos. También he visto las zancadillas que te puede poner la gente.

Entre su trabajo, sus cuatro hijos y su dedicación al Eibar, ¿le queda tiempo libre?

Muy poco la verdad, pero trato de sacarle el mayor jugo posible. Me gusta disfrutar con mi familia, con mis amigos y divertirme, evadirme de las obligaciones diarias, como a cualquier persona.

¿Algún hobby?

Me encanta tocar el piano. Me saqué la carrera, pero es un instrumento que requiere mucha tiempo y dedicación, y por ahora está aparcado.

¿Le gusta leer?

¡Otra cosa que he tenido que sacrificar! Pero sí que me gusta, especialmente las novelas históricas. Me gustan las historias que logren sumergirme y que me hagan pasar un buen rato.

¿Y el cine?

Ahí sí que doy rienda suelta a mis emociones. Me encantan las de suspende.

¿Playa, montaña o callejear por ciudades?

Depende del momento pero me chifla la playa

¿No solo se vive del fútbol, o sí?

En mi casa el fútbol es el deporte estrella, es lo que más vemos, pero para practicar me gusta mucho el esquí y subir al monte, aunque obviamente tampoco que medan muchos momentos libres para poder hacer lo que me gusta.