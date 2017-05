Amaia Gorostiza: «No hay promesas, sino hechos. El proyecto lo llevamos haciendo desde hace ya un año»

Pasó a la historia como laprimera mujer que preside la SD Eibar en sus 76 años de historia y ahora aspira a ser la primera elegida por los más de 10.000 accionistas de la entidad. Durante su presentación, en la que estuvo acompañada por cuatro de los cinco expresidentes que siguen vivos, no lanzó propuestas estrella y tampoco las hace en esta entrevista, porque si algo quiere recalcar es que el proyecto que plantea su candidatura es «una continuidad» del que ya pusieron en marcha cuando accedió al cargo.

- Hace pocos días que se abrió la campaña electoral. ¿Con qué ánimo la afronta?

- Con ilusión, con ganas de llevar las cosas adelante y poder seguir trabajando, dando la bienvenida a nuevas personas que llevarán a cabo un relevo generacional paulatino.

«El Eibar es una empresa con un presupuesto muy alto y hay que organizarla como tal»



«Nunca ha habido unas elecciones y eso hace que me postule. Es un acto de responsabilidad»



«La Ciudad Deportiva es un punto estratégico del club, no de una plataforma u otra»



«Tenemos diez emplazamientos, pero por prudencia no se pueden hacer públicos»

- Ya ha habido los primeros dardos entre las plataformas. Ustedes remarcan que se dedican al Eibar de manera altruista, mientras que ellos apelan a su condición de eibarreses amantes del equipo.

- Por nuestra parte no hemos lanzado ninguna puya. Solo estamos siguiendo la filosofía que se ha seguido en el Eibar durante toda la historia. De hecho, el único presidente que ha cobrado ha sido mi antecesor. Lo primero que hicimos cuando accedí al cargo fue presentar un organigrama estructural que creo que está funcionando profesionalmente.

- ¿Diría que es el cambio más notorio?

- No debemos olvidar que el Eibar es una empresa con un presupuesto superior al del propio Ayuntamiento de la ciudad y se debe organizar como tal.

- Cuando accedió al cargo dijo que era algo provisional. ¿Qué ha cambiado para que ahora se presente como cabeza de lista?

- Ha cambiado el hecho de que se producen unas elecciones. Este hecho que nunca se ha dado en el Eibar hace que te tengas que postular. Es un acto de responsabilidad y por eso estamos aquí.

- ¿Le sorprende que dos consejeros de la actual directiva formen parte de la otra plancha?

- Lo que me sorprende es que continúen dentro del Consejo siendo la oposición.

- ¿Y qué le parece la candidatura del estadounidense John Sager?

- Es una candidatura más.

- Entre otras cosas les ha acusado de estafarle al determinar que un consejero debe ser elegido con más votos a favor que en contra.

- El pacto de actuación electoral ha sido firmado por dos de las tres candidaturas y ha sido supervisado por su representante legal, el nuestro, el de la otra candidatura, el comité electoral del club y han intervenido incluso el Registrador de Gipuzkoa y la notaria del Eibar.

- ¿Temen que pueda impugnar los comicios?

- ¿Alguien puede creer que si esto no hubiese estado legalmente bien amarrado se habría llegado a firmar? Han intervenido hasta ocho abogados. Se cumple escrupulosamente la ley.

- Lo cierto es que hay muchas dudas entre los accionistas sobre cómo pueden votar, especialmente los que residen desde fuera de Eibar.

- Los estatutos estipulan que se debe votar de manera presencial o hacer una delegación de voto, porque el voto por correo no está contemplado. Se enviará un sobre autofranqueado con el sello de la notaría de Eibar y será la receptora. Todos pueden delegar en otra persona que les represente. Se va a publicitar el tema en prensa indicando pormenorizadamente el proceso de votación.

- El accionariado también quiere saber los datos concretos de la auditoría externa. ¿Se compromete a hacerlo público, como usted misma prometió, si sale elegida?

- Tendremos que actuar según nos dicten los abogados del club. Estamos en elecciones y no podemos entorpecer ni enturbiar el proceso electoral. Entendemos que la vía inicial era la reclamación de la justificación de los gastos de la persona en cuestión.

- ¿Qué fue de los burofaxes, se sacó algo en claro de lo sucedido en la Junta de Accionistas?

- La actuación por parte del club fue limpia y ya dijimos que tenemos la evidencia de que lo de la Junta fue un montaje. De hecho, una de las personas implicadas en ese montaje escribió una carta al club pidiendo disculpas.

Dio sus primeros pasos en la cuesta de Txirio Kale Pese a que reside fuera de Eibar es y se siente tan eibarresa como el que más. De hecho, nació en la ya desaparecida Maternidad y a las pocas horas llegó convertida en la primogénita de su familia a la primera casa que recuerda, en un ático el número uno de Txirio Kale, la más pequeñita de todo Eibar. En su empinada cuesta dio sus primeros pasos, comió sus primeros caramelos y «casi rondando llegábamos a lo que para mí siempre será el parque de Galerías». A los cinco años la familia, ampliada aunque no hasta llegar a los cuatro hijos que su madre, Amaya Tellería, trajo al mundo, se mudaron a Generalísimo, hoy conocida como Toribio Etxeberria, aunque para Amaia «Txirio Kale me trae recuerdos entrañables, mis primeros recuerdos».

- Mientras el otro candidato ya ha desgranado todas sus propuestas, ustedes han decidido dar a conocer su proyecto en tres presentaciones sectoriales.

- Lo que quiero que quede claro es que nuestro proyecto lo estamos haciendo ya desde hace un año. Es una continuidad. Explicaremos cuál es nuestra forma de trabajar y nuestros objetivos. No vamos a entrar en una dinámica de promesas, porque ya estamos ayudando a los diferentes clubes de la ciudad con una partida muy importante y ya se están acometiendo las mejoras que vemos necesarias. Nuestro objetivo primordial es seguir en Primera, porque eso nos va a dar opción a llevar a cabo proyectos importantes.

- La Ciudad Deportiva se ha convertido en el plan estrella.

- En su momento dije que sería una irresponsabilidad hacerla en Eibar si el coste es inasumible. Hay que actuar con responsabilidad. Es un proyecto vivo, es un punto estratégico para la SD Eibar, no para una plataforma u otra. El club lleva mucho tiempo trabajando en este tema. Tenemos una decena de emplazamientos, pero por prudencia no podemos hacerlos públicos porque eleva el precio descaradamente y hay que mantener una responsabilidad con la institución. La preferencia es Eibar, pero no se pueden descartar de salida otras posibilidades en el entorno que pueden ser mucho más asequibles. Nuestra obligación es tener un plan B, con prudencia y discreción. El equipo de Garagarza ha hecho un diseño de las necesidades y tenemos que adaptarnos a eso.

- Ha habido muchos jugadores destacados. ¿Corre el Eibar el riesgo de desmembrarse?

- Tenemos cerrados contratos con unas cláusulas por valor de 200 millones. Si alguien pone el dinero y el jugador se quiere ir, no se puede hacer nada. Pero Fran Garagarza tiene todos los deberes hechos en ese sentido.

- ¿Y su renovación para cuándo?

- Las elecciones no influyen en este asunto. No es una carta en la manga con vistas a los comicios.

- Relación con la Real Sociedad: ¿En qué situación se encuentra la negociación del convenio?

- En este momento la negociación entre los clubes está en stand-by pero confiamos en que se va a cerrar un acuerdo porque no nos podemos desligar del club. Pero hay que tener en cuenta que ahora mismo estamos en la misma categoría y tenemos que buscar otros parámetros diferenciadores.