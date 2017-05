Mendilibar: «Mis jugadores quieren hacer algo grande»

El técnico José Luis Mendilibar valoró la victoria contra el Leganés «como la de un encuentro con dos partes muy diferentes; la primera mala y la segunda mejor, en la que hemos podido hacer nuestro juego». No obstante, se mostró satisfecho con el triunfo del equipo, pese a que no ofreció su mejor versión por la ausencia de titulares que habían hecho recomponer el equipo. «No ha sido un partido redondo por nuestra parte. No se puede decir que hayamos sido mejores que ellos y hemos tenido un poco de suerte, pero hay algunos partidos que se ganan así y hoy nos ha tocado a nosotros».

La causa de esta mala primera fase estuvo en que «hemos jugado desde nuestro campo y eso no nos va bien. Nos han apretado mucho. y hemos tenido que jugar desde campo contrario, pero hemos estado atrás sin poder salir bien. Hemos sufrido, y menos mal que no nos han marcado».

En cuanto a esa primera parte de sus futbolistas apreció que «no sé si estábamos cansados, pero nos ha faltado chispa. El primer tiempo del equipo ha sido muy malo y no hubiese sido injusto irnos con algún gol al descanso. No le hemos dado ritmo al partido, nos ha faltado robar balones, casi todas las segundas jugadas han sido de ellos y apenas hemos tirado centros».

La entrada de Arbilla

Con el cambio de Arbilla «he tratado de conseguir más chispa, de robar balones, de jugar hacia adelante, un poco de lo que no habíamos hecho. Creo que el rival estaba cómodo y la entrada de Alaitz ha cambiado todo».

Igualmente, el preparador de Zaldibar destacó la reacción del Eibar tras el descanso. «Han sido 60 minutos nuestros. Hemos conseguido darle la vuelta en el segundo tiempo y hemos marcado dos goles buenos. El segundo tiempo fue nuestro y se ha demostrado que el equipo quiere más. También hemos podido hacer nuestro juego. Le hemos podido dar la vuelta al partido con dos tantos también de bella factura. Hemos terminado ganando con algo de suerte, aunque al final han llegado con mucha intención de reducir la diferencia».

La asistencia de Juncà

Por otro lado, Mendilibar elogió la actuación de Juncà, autor de las dos asistencias. «Ha estado un poco dubitativo en la primera parte y en ese sentido tampoco le ha ayudado el equipo. Se ha ido soltando poco a poco. No sabía si apretar o lanzarse. Se tiene que soltar. Ha estado mucho tiempo lesionado. Ha estado falto de minutos. Tiene condiciones para subir al ataque porque es rápido y tiene buena conducción», expresó el entrenador de Ipurua.

La buena segunda parte era analizadaen el sentido de que «el Eibar quiere sentirse un equipo importante en LaLiga y no nos conformamos con la permanencia. Mi equipo quiere hacer algo grande, pese a venir de una ciudad de 27.000 habitantes».

Lejos de Europa

Con la séptima posición a siete puntos, Mendilibar se ha marcado como meta finalizar la temporada en la octava plaza. «Nuestro objetivo es acabar en esa posición. Estos tres puntos nos vienen bien, tenemos unos cuantos de ventaja, con respecto a Español y Alavés y a ver si podemos mantenerlo en las tres jornadas que quedan. Los tres puntos sirven para marcar diferencias».

Mendilibar reconocía que el tren de Europa se estaba difuminando, pero valoraba el trabajo de sus jugadores. La no consecución de posiciones europeas para Mendilibar «es algo normal. Hemos jugado tres encuentros muy condicionados, pero estamos realizando un buen año. Estoy contento». Entre otras consideraciones dijo Mendilibar que «nos ha pillado unas semanas muy duras. Teniendo que jugar muchos minutos los mismos jugadores». Finalmente Mendilibar miraba a los próximos encuentros. «Son rivales difíciles, pero trataremos de hacerlo bien».