Una inyección de moral de cara al partido ante el Leganés

La imagen de Sergi Enrich animando a sus compañeros a celebrar el punto obtenido en Mendizorroza como si de un triunfo vital se tratara, refleja a la perfección el sentimiento de orgullo de un Eibar extenuado por haber tenido que afrontar parte de los dos últimos partidos con un jugador menos sobre el campo. El empate le aleja de un sueño europeo que por momentos tocó con las manos, pero después de dos choques sin triunfo, ha supuesto todo un baño de autoestima que ayude a afrontar con garantías las cuatro últimas jornadas que quedan antes de dar carpetazo al campeonato liguero.

Eso es al menos lo que espera José Luis Mendilibar, que ayer reconoció que sus jugadores están «más que cansados, casi muertos» . Y no es de extrañar, después de que los armeros hayan sufrido un cúmulo de calamidades que han mermado considerablemente su potencial. «En tres días hemos tenido que jugar dos partidos con uno menos, más de treinta minutos ante el Athletic y más de una hora frente al Alavés. Y en nada ya nos viene el Leganés», explicó un preparador armero que no entiende cómo la Liga condensa tantos partidos en la recta final de la competición, cuando los equipos, especialmente los más modestos, acusan la acumulación de esfuerzos. «No tienes tiempo para recuperarte y encima mayor esfuerzo. Ha tocado todo junto. En la recta final condensan un montón de jornadas, en vez de ponerlas en otros meses en los que el cansancio aún no ha hecho mella, pero hay que coger las cosas como vienen», dice resignado. Quiere pensar que «la gente estará moralmente mejor, más que físicamente», y además recupera a Ramis y Pedro León, aunque teme perder a Christian Rivera, que retornó tocado ante el Alavés.

En cualquier caso, y aunque aún no sabe si tendrá a 18 jugadores para completar la convocatoria, puesto que Escalante y Riesgo deben cumplir un partido de sanción, está convencido de que sus pupilos no se guardarán nada de lo poco que les queda. «Tengo gente honrada que hasta el final va a darlo todo, como se vio en Vitoria, con Sergi matándose en el minuto 85, aunque no sé de dónde saca las fuerzas». En realidad, a Mendilibar le preocupan más «los primeros 25 minutos que hicimos ante el Alavés en igualdad numérica. Nos pusimos las pilas a partir de la expulsión y eso no puede ser. Tenemos que salir con las pilas puestas».

Quiere a los suyos lo más enchufados posible ante un Leganés que, a su juicio, tratará de agarrarse al empate para tratar de certificar después en su feudo la salvación. «Si ganan se librarían del peligro que les acecha, pero creo que vendrán a puntuar para luego intentar salvarse en su casa». Motivación no les fa a faltar después de imponerse con solvencia al Las Palmas (3-0). «Esa victoria les ha dado vida, pero además están con todos disponibles y con mucha moral».

No quiere desterrar la meta europea, pero es realista. «Ganas sí hay, pero es muy difícil. El Athletic y la Real han cogido mucha ventaja en los dos últimos partidos y queda muy poco. Tendríamos que ganar todo y que ellos fallaran». El objetivo real es mantener la octava plaza, que también entraña una notable dificultad, porque «tenemos al de atrás a un punto y no nos podemos descuidar. Esperemos poder sumar lo suficiente para que no nos pasen. Si cogemos a los de arriba, mejor, pero ahora mismo no pensamos en eso».

«El Eibar, el más atrevido»

El técnico del Leganés, el que fuera ex jugador armero Asier Garitano, también habló ayer y no escondió su admiración por el Eibar, del que dijo que «es posible que sea el equipo más atrevido en el fútbol español, seguro. Y cuando uno es tan atrevido normalmente las cosas suelen ir bien. Al Eibar le están yendo bien y yo me alegro. Lo que espero es que seamos igual de atrevidos que ellos y podamos contrarrestar lo que tienen», añadió.