Todo un ejemplo de pundonor armero

Este muerto está muy vivo. Aunque todos los elementos parecen estar en contra del Eibar, este equipo saca fuerzas de donde ya casi no le quedan para dar toda una lección de sacrificio, entrega y pundonor. Pese a llegar a Mendizorroza mermado de efectivos, de fuerza y de moral por las dos últimas derrotas que han sangrado sus opciones europeas, el equipo de Mendilibar aunó esfuerzos y solidaridad para evitar una derrota que parecía escrita en su destino.

Aun teniendo que jugar con uno menos durante una hora larga después de que Asier Riesgo fuera expulsado de forma directa precisamente en el partido en el que recuperaba la titularidad casi una vuelta entera después, los azulgranas no se resignaron a morir arrodillados.

0 Alavés Pacheco; Kiko Femenía, Ely, Feddal (Alexis, min. 45), Theo Hernández; Marcos Llorente, Manu García (Romero, min. 64); Édgar Méndez (Katai, min. 79), Camarasa, Ibai Gómez; y Deyverson.

0 Eibar Riesgo; Capa, Gálvez, Lejeune, Juncá; Adrián (Yoel, min. 26), Rivera, Dani García, Inui, Kike García (Arbilla, min. 73); y Enrich. árbitro Daniel Jesús Trujillo Suárez (Comité Tinerfeño). Expulsó con roja directa a Riesgo en el minuto 25 por detener el balón con las manos fuera del área. Amonestó a los locales Manu García (min. 40), Feddal (45), Theo (71) y Ely (86), y a los visitantes Rivera (min. 21) y Kike García (22). incidencias Partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de la Liga disputado en el estadio de Mendizorroza ante 18.277 espectadores.

Renunciaron al ataque, porque eran conscientes de que si desprotegían su retaguardia, el Alavés, mucho más fresco y con superioridad numérica, les pasaría por encima. Sacrificaron su ambición ofensiva, esa que tantas alegrías ha regalado, por proteger un punto que tiene más valor del que parece.

Europa no dejaba de ser un sueño bonito que aún no se puede descartar, aunque cada vez es más lejano. Pero el octavo puesto es una posición más que digna que el Eibar quiere mantener a toda costa, aunque el calendario que se avecina también se empeñe en ponérselo difícil. Leganés, Atlético, Sporting y Barcelona son los obstáculos que le quedan por solventar para que su currículum se adorne con la mejor clasisificación de la historia.

Sorpresa bajo palos

La tarde, soleada pero gélida, arrancó con una sorpresa mayúscula en la alineación azulgrana. Se esperaban muchos cambios para suplir la hilera de ausencias que arrastraba el Eibar, pero aunque Mendilibar apostó por el previsible retorno de Lejeune, Rivera y Adrián González, lo que realmente llamó la atención de todos fue ver a Asier Riesgo bajo palos después de 15 partidos alejado en la suplencia. Hacía ya más de mes y medio que el debarra se había recuperado del esguince de rodilla que sufrió el pasado 15 de enero en el feudo del Sporting, pero el gran papel que venía desempeñando Yoel le había cerrado el paso a la portería. Pero curiosamente, y sin que mediara lesión de por medio, el técnico decidió rotar precisamente el puesto que menos cansancio físico genera.

Una desgracia tras otra

Y lo cierto es el meta guipuzcoano se convirtió, muy a su pesar, en el gran protagonista en lo poco que duró su presencia en el derbi hasta que el colegiado le mostró la roja directa en el minuto 25 tras tocar el balón con la mano fuera del área armera. La desgracia se niega a abandonar al debarra, que entre lesiones, expulsiones y alguna que otra pifia legendaria ha transitado por un camino de espinas durante toda la segunda vuelta. Y para una vez que juega casi sin que él mismo se lo esperara, le mandan a la calle antes de que se consumiera la primera media hora de juego.

La culpa en este caso no es tanto por su salida lejos de sus dominios, sino porque Lejeune no se dio cuenta a tiempo de que el portero había salido a despejar un balón y cuando el francés trató de cedérselo con la cabeza, desafortunadamente le pegó en una mano. Hay que matizar que primero le dio en la cara y después en un brazo, pero el árbitro se quedó con eso, se llevó la mano al bolsillo y para desesperación de Riesgo sacó la cartulina colorada. La desolación se apoderó del meta armero, que no podía creer lo que le estaba pasando en su tan deseada vuelta a los terrenos de juego. Se derrumbó. Se tiró al suelo, llevándose las manos a la cabeza y cuando se levantó trató de explicarle al colegiado lo sucedido, pero no hubo misericordia ni para él ni para el Eibar, que por segundo partido consecutivo se quedó con uno menos.

El sacrificado por esta expulsión fue Adrián, el que menos podía acusar el agotamiento que acecha a varios de los titulares, aunque Mendilibar debió entender que debía dejar en el césped a jugadores con mayor capacidad para bregar en un partido con marcado carácter físico.

Huelga decir que la expulsión de Riesgo marcó el desarrollo del resto del partido, ya que hasta entonces, ninguno de los dos supo imponer su juego, aunque el Alavés había conseguido llegar con cierto peligro. De hecho, el debarra se había encargado de desbaratar la mejor ocasión de los babazorros al solventar con maestría un mano a mano con Camarasa solo cuatro minutos antes de tener que marcharse de forma obligatoria a los vestuarios antes de tiempo.

Larguero salvador

Yoel saltó al campo sin apenas calentar y tan solo pudo seguir con la mirada cómo la falta que lanzó Ibai casi acariciando el balón se estrellaba en el larguero. El corazón de los azulgranas no gana para más sustos y aún les faltaba un cuarto de hora largo y toda la segunda mitad para tener que luchar por una victoria que les devolviera parte de la esperanza perdida tras las dos últimas derrotas cosechadas ante el Betis(2-0) y el Athletic (0-1) en Ipurua.

Pero este equipo tiende a crecerse ante las adversidades y, después que Lejeune obligara a Pacheco a lucirse ante una falta que colocó pegada al poste, el Eibar salió con algo más de brío en la segunda mitad e incluso tuvo una gran opción a cargo de Dani García, con un disparo lejano que repelió Pacheco.

Sin embargo, el resuello duró poquito más. En cuanto el Alavés dio su primer aviso con un remate de Camarasa que se fue alto, los armeros se replegaron, no tanto por decisión propia, sino más bien porque los vitorianos, en superioridad numérica, pero también física, dieron un paso adelante para llevarse un derbi que no ganan desde que ambos se vieron las caras en Segunda B en el 2013.

El Eibar puso corazón, porque de eso le sobra, pero eso solo le bastó para dejar su portería a cero, gracias todo hay que decirlo, a que Lejeune sacó bajo palos un remate de Deyverson que ya se colaba dentro. El conjunto azulgrana se marchó a casa con un punto que no le sirve para recortar distancias con los de arriba, pero que sí le da vida para defender ese octavo puesto que sigue siendo un tesoro.