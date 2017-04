Pellegrino: «Esta es una de las ligas donde más fácil se sacan tarjetas»

El entrenador del Deportivo Alavés, Mauricio Pellegrino, ha afirmado que "esta liga es una de las que más fácil se sacan tarjetas" y ha explicado que ha hecho cambios porque tenía que "prevenir" eso.

El técnico argentino se ha mostrado satisfecho en rueda de prensa con el empate de su equipo ante la SD Eibar y ha indicado que "tenía miedo a que el arbitro equilibrase el encuentro", por lo que ha retirado del terreno de juego a Zou Feddal y a Manu García, que estaban amonestados.

"Ha sido una lastima no haber podido regalarnos los tres puntos, pero las posibilidades que tuvimos en el partido no fueron suficientes", ha lamentado. Ha considerado que "la expulsión ha cambiado el chip de los dos equipos" y ha explicado que el Eibar ha jugado a destruir, mientras los albiazules no han encontrado las ocasiones por "falta de precisión".

Pellegrino ha analizado que al principio les faltaba "más gente entre líneas para poder terminar las jugadas" y aunque ha habido situaciones por fuera y por dentro, ha opinado que tienen que crear esas ocasiones "muchas más veces". "Ha sido un buen ejercicio para nosotros y hemos sumado un punto", ha concluido.