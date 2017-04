«El Eibar es un espejo en el que mirarnos», dice Pellegrino

En su primera temporada en su retorno a la máxima categoría, el Alavés ha logrado plantarse por derecho propio en la final de la Copa del Rey y asegurarse la permanencia con holgura. Sin embargo, el club vitoriano no quiere ser flor de un día y su técnico, Mauricio Pellegrino tiene claro que si hay un espejo en el que mirarse para conseguir asentarse en la élite, el Eibar sería una magnífica elección. «Ojalá que el Alavés pueda seguir la senda de un equipo que se fue afianzando», dice en referencia a lo mucho que ha crecido la entidad azulgrana en estos tres últimos años. «El Eibar ha ido mejorando poco a poco, afianzando un plantel, incorporando cada vez jugadores de más calidad y es algo que podríamos copiar. Ir creciendo, siempre los primeros años son los más difíciles para un proyecto y es un buen espejo para nosotros», declara convencido.

Tampoco le caben dudas a la hora de prever un derbi difícil y disputado, porque en su opinión el Eibar «tiene muy claros los conceptos tanto defensivos como ofensivos», lo que requerirá un juego «muy fino en ataque por nuestra parte para sacar un buen resultado». En cualquier caso, lo afronta como un «lindo reto».

No quiere que nadie en su plantilla piense que la Liga ya no cuenta. «Para mí no es lo mismo terminar el undécimo o el duodécimo, que noveno u octavo, entonces quiero, primero, estos puntos para tratar de terminar lo más arriba posible, segundo, porque es un derbi y porque queremos terminar con buenas sensaciones a nivel futbolístico, seguir con la mejora de la segunda vuelta».