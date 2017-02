Gálvez, única novedad en la lista de Mendilibar

La única baja del Eibar con respecto a la última convocatoria es la del lateral derecho Ander Capa que vio la quinta amarilla ante el Málaga, el portualujo no estara mañana ante la Real. Sí es novedad, la única, la del central Gálvez, recuperado de su lesión. José Luis Mendilibar mantiene al centrocampista del filial Josué Dorrio.

"Conceptualmente somos dos equipos que nos gusta jugar en el campo del rival, la diferencia es que la Real sale jugando el balón y combina, mientras que nosotros tenemos presionamos arriba y contamos con un fútbol más directo, pero a los dos nos gusta estar en la parcela del rival, luego no sé quién desequilibrará el partido a su favor, pero quien más tiempo esté en campo contrario tiene más opciones de ganar", señalaba el preparador armero.

"La Real está en un gran momento y, en ocasiones, sin jugar bien también gana. Va a ser un partido complicado, tiene buenas bandas, en general cuenta con un plantel de buen nivel. Por presupuesto tiene que estar en la posición que está, no me sorprende", remarca Mendilibar.

El preparador armero habla del poco tiempo para recuperarse, "el sábado jugamos ante el Málaga e hicimos un esfuerzo, aunque parezca que no porque ganamos tres a cero, sí, tuvimos que emplear a fondo y contra la Real hay que seguir al balón y se debe hacer un desgaste físico". Anuncia que puede hacer alguna variación pero que no cambiará en nada la filosofía ni el planteamiento del equipo, "iremos como siempre, queremos seguir en nuestra línea y no echar por tierras las jornadas que nos quedan de aquí al final de liga".

En el once la presencia de Luna, ausente en las últimas jornadas por lesión, puede ser una de las novedades ante la baja de Capa. Arbilla pasará al lateral derecho y el sevillano volverá al lateral izquierdo.

Están citados: Yoel, Areitio, Luna, Arbilla, Gálvez, Ramis, Dos Santos, Leujene, Dani García, Escalante, Rivera, Pedro León, Inui, Adrián, Rubén Peña, Bebé, Enrich y Josué Dorrio.