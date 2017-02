Alberto Albístegui: «Espero un derbi abierto en Anoeta, bien jugado, noble y bonito de ver»

De sobra conocido en los círculos futbolísticos eibarreses, dedicado ahora a la administración pública como concejal en el Ayuntamiento de Eibar, Alberto Albísteguijugó en el Eibar y la Real Sociedad, además de en el Sestao, el Mallorca, el Dépor y el Alavés. El martes acudirá a Anoeta para presenciar el derbi entre realistas y armeros.

-El Eibar y la Real están haciendo una gran temporada, ¿prevé un derbi atractivo?

-Convergen las mejores condiciones para jugarse un derbi, entiendo que no hay presión clasificatoria, hay la que tiene que haber, simplemente, pero dada la posición de ambos este choque llega en el mejor momento. En un derbi, en su esencia, se juega algo más que tres puntos. Preveo un partido bonito, bien jugado, sin miedo a perder. Tengo pensado acudir y espero ver un buen espectáculo.

-¿Tiene opciones el Eibar de sorprender?

-Todo está al cincuenta por ciento, cualquiera puede vencer. El Eibar está jugando muy bien, sin complejos y con fútbol; la Real tras un comienzo titubeante está ahora, tanto en juego como en resultados, con mucha confianza y con buen juego. Son dos equipos a quienes gusta jugar, tienen mentalidad ofensiva. Espero y deseo que sea un partido para disfrutar en todos los aspectos.

-Mendilibar y Eusebio son ahora técnicos elevados a los altares del fútbol.

-Ante Eusebio me enfrenté como jugador y Mendilibar fue compañero en el Sestao. Están haciendo un gran trabajo. En el caso de Mendilibar tengo que reseñar que está realizando una labor espectacular, pero no se puede obviar que el Eibar en general, empezando desde su Consejo, jugadores y afición, me parece digno de resaltar, para mí es ejemplar. Es motivo de orgullo para todos los eibarreses tener al Eibar en la máxima categoría, es el embajador de la ciudad, además de encarnar nuestros valores y nuestro espíritu.

-¿Qué destacaría del juego del Eibar?

-El equipo ha elevado su media competitiva, en su conjunto es más competitivo. Quizá ha perdido un poco arriba con la marcha de Bastón, pero ha sabido adaptarse a esa ausencia con otras exigencias. Es un equipo compensado, tiene individualidades importantes con gran proyección. Se habla del interés de otros equipos por sus jugadores lo cual se traduce en que se está trabajando bien a nivel de conjunto con buenas individualidades.

-Hasta el extremo que el Barça ha preguntado por Capa.

-Sí, por Capa... y Luna es impresionante, para mí es un pedazo de jugador, todas las líneas de la plantilla disponen de un buen nivel.

-Hablar de Europa en el caso del Eibar, ¿cómo lo valora?

-Con la estabilidad deportiva y económica que tiene el Eibar, a partir de ahora debe ser comprador en la medida que pueda hacerlo. Si bien antes, en su momento, esperaba ingresos extraordinarios, ahora no debe tener esa mentalidad. Evidentemente, si viene un equipo con un ofertón a por un jugador, pues, no puedes hacer nada. El Eibar en el contexto actual debe consolidarse en la zona media de la clasificación, ese ha de ser su objetivo, no debe ser vendedor en la medida de lo posible.

-¿Qué resultado vaticina en Anoeta?

-Como sienten el fútbol ambos entrenadores y sus jugadores, espero un partido abierto, de los dos a ganar, noble y bonito de verlo.