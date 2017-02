SD Eibar: El Eibar se aferra a su fortaleza en Ipurua

El Eibar ya no tiene miedo a las alturas. Ipurua se ha erigido en la pócima mágica para acabar con ese vértigo que tanto le afectó en las dos anteriores campañas y no hay quien pare su escalada hacia Europa. El Málaga lo intentó, pero solo aguantó 43 minutos. Después fue aplastado por el rodillo que los armeros están pasando últimamente en su casa y en la de algún otro.

Aunque le empujen y pierda el equilibrio, como ocurrió en el Sánchez Pizjuán, resulta reconfortante ver cómo el conjunto armero se levanta, se vuelve a frotar el magnesio en sus manos y trepa aún con más fuerza si cabe.

ficha técnica 3 Eibar Yoel; Capa, Ramis (Mauro Dos Santos, m.77), Lejeune, Arbilla; Escalante, Dani García; Pedro León (Bebé, m.81), Adrián, Inui; y Sergi Enrich (Christian Rivera, m.68).

0 Málaga Kameni; Rosales, Luis Hernández, Miguel Torres, Juan Carlos; Duda (Charles, m.56), Llorente; Keko Gontán (Ontiveros, m.52), Pablo Fornals, Jony (Mikel m.72); y M. Santos. goles 1-0. m.42: Adrián; 2-0. m.49: Adrián, de penalti; 3-0. m.51: Sergi Enrich. árbitro Xavier Estrada Fernández (Comité catalán). Expulsó al visitante Rosales (m.70) por doble amonestyación, y también excluyó (m.65) con tarjeta roja a un integrante del banquillo malagueño. Amonestó a los locales Capa, y Bebé; y a los visitantes Fornals, Ontiveros, Miguel Torres. Incidencias 4.953 espectadores acudieron al campo de Ipurua para presenciar un partido de la jornada 24 de Primera División. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento hoy de Pablo Ráez, el joven malagueño que sufrió una larga enfermedad de leucemia que disparó las donaciones de médula en un 1.000 por ciento, motivo por el cual el conjunto andaluz portó brazaletes negros.

Es paciente cuando la situación lo requiere, y el rival lo exigió en la primera mitad. Era como dar con la suela de tu mismo zapato. Pero en cuanto el Eibar encontró el resquicio que necesitaba para superar el duro escollo que suponía la pared malacitana, fue coser y cantar. El Málaga se derrumbó y los armeros llegaron a lo alto para aferrarse con fuerza a ese sueño europeo que cada vez va tomando más forma. Ha dormido a un punto de las plazas de Europa League en vísperas del emocionante derbi que el próximo martes se vivirá en Anoeta ante la Real.

Los carnavales robaron mucho público a Ipurua, porque el solazo que lució durante todo el día invito a conquistar la calle con la cuadrilla de vikingos, bucaneros, bomberos, emoticonos y la infinidad de personajes que llenaron Eibar de color y alegría. Muchos de ellos hicieron un alto en el camino en las celebraciones para subir al estadio a contagiar su desparpajo y buen humor al equipo.

Los armeros llevaban su disfraz de siempre, el azulgrana, el que le queda como un guante, el reconocible, incisivo, persistente, con su once de gala tras el esperado retorno de Ramis y Dani García, y con la presencia de Inui, al que el entrenador azulgrana otorga su confianza especialmente en los partidos de casa. Al japonés no le salen muchas de las cosas que intenta, pero el técnico le pidió una mayor aportación defensiva y si alguien en esta plantilla cumple a rajatabla lo que se le demanda ése es el extremo nipón.

Con este traje que tanta fuerza le reporta, el Eibar venía acostumbrando a los suyos a comienzos eléctricos, de esos que a la que llegues apurado al campo, te pierdes parte de un gran espectáculo, cuando no un gol de la escuadra armera. Pero no fue así. El equipo boquerón vino con la lección bien memorizada. Seguro que el Gato Romero recabó buena parte de su información de los frescos recuerdos que guarda Keko Gontán, al que sus excompañeros recibieron con efusivos abrazos, porque es innegable que en los meses que estuvo aquí el madrileño se ganó con su simpatía el cariño del plantel y también el de la afición. El que sí sorprendió fue el planteamiento de los albicelestes. Al contrario de lo que preveía Mendilibar, el Málaga no salió a esperar a los eibarreses, sino que utilizó las mismas armas, léase la defensa adelantada, la presión asfixiante y la velocidad por bandas. Con dos equipos jugando a lo mismo, el juego de unos y otros perdió dinamismo y se volvió más rústico. Sin precisión en los pases, el espectáculo se diluye y pierde atractivo de cara a la galería.

En resumen, ni una sola jugada que apuntar en el cuadernillo hasta bien rebasada la media hora de juego. Ni una sola ocasión que llevarse a la boca desde que el árbitro puso fin al emocionante minuto de silencio en memoria de Pablo Ráez, el joven malagueño que padecía leucemia, que se movilizó en las redes sociales para concienciar a la sociedad de la necesidad de llevar a cabo donaciones de médula para luchar contra esta enfermedad.

De la nada al todo

Solo hubo un par de destellos que despertaron a los presentes del letargo al que se les condenó durante casi toda la primera mitad, hasta que la cosa se animó, y de qué manera en los últimos diez minutos. El resorte que arrancó la maquinaria lo activó Pedro León con un centro de los suyos al segundo palo al que Inui no logró llegar.

Esa acción actuó de abrelatas, porque acto seguido Santos estrelló el balón en el exterior de la red, sin que Yoel tuviera que intervenir. En tres minutos habían pasado más cosas que en los otros 40 restantes y aún quedaba por ver lo mejor, el gol del Eibar en una jugada trenzada que se originó en los pies de Ander Capa y que Adrián culminó a placer solo ante Kameni. El portugalujo no solo robó una pelota en el centro del campo, sino que además regaló al respetable una buena pared con Pedro León y un pase en profundidad que habilitó en el área a Sergi Enrich. El menorquín no pecó de egoísmo y otorgó los honores a Adrián, que marcó a placer.

Por la vía rápida

No fue el único que anotó el madrileño, que en el dibujo aparece como mediapunta, pero que se está destapando como delantero centro. Le costó aparecer, pero cuando lo hizo cegó al Málaga con sus chispazos. Él fue el brazo ejecutor, pero fue otro compañero, esta vez Pedro León, el que le sirvió en bandeja el segundo tanto. Apenas se llevaban tres minutos de la segunda parte, cuando el murciano se adentró en el área, recortó a Juankar y éste barrió la pierna derecha del armero realizando el penalti que transformó Adrián y que aseguró el triunfo azulgrana.

Pero por si quedaba alguna duda, Sergi Enrich la resolvió solo dos minutos después con una volea tan buena como la asistencia que se apuntó Arbilla, que le ha arrebatado el puesto a Antonio Luna en la fase más decisiva de la competición.El sevillano volverá al equipo en Anota el próximo martes, porque Capa cometió el error de caer en la provocación de Ontiveros y vio su quinta cartulina amarilla. Una baja muy sensible para Mendilibar, aunque pudo comprobar que Arbilla ha explotado precisamente cuando ha tenido que jugar a pierna cambiada en la banda que no es la suya.

Ni los más optimistas habrían soñado con ver al Eibar a solo un punto de Europa transcurridas 24 jornadas y en poder disfrutar de un derbi ante la Real con las espadas tan en alto y con los dos equipos de la provincia mereciéndose lograr el billete para las competiciones continentales.