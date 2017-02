Los casi 11.000 accionistas repartidos por el mundo reflejan que el Eibar despierta muchas simpatías. Pero que un niño de 9 años residente en Formentera al que no une ningún lazo emocional con la ciudad armera decidiera hace ya tres temporadas que el conjunto azulgrana sea el equipo de sus amores resulta tan curioso como entrañable.

Sus padres, italiano él y valenciana ella, sin salir de su asombro, intentaron sin éxito que volcara sus preferencias en la Fiorentina o en el club ché, por aquello de que la familia materna acude asiduamente a Mestalla. Enea Fusco, así se llama el chaval, se ha mantenido firme en sus convicciones pese a su corta edad: «Mami, yo soy del Eibar».

Un álbum de cromos y la excelente primera vuelta del plantel dirigido entonces por Gaizka Garitano tienen la culpa de que este pequeño luzca orgulloso en su isla la camiseta azulgrana que los jugadores le firmaron en 2015 gracias a la mediación de Iñaki Lafuente, entonces preparador de porteros del club. Su madre movió cielo y tierra para conseguirlo.

«Cuando subieron a Primera y vi que jugaban muy limpio, decidí que el Eibar sería mi equipo»



«Espero que al Málaga le demos la misma paliza que al Granada y al Valencia»

«Comentando con una compañera de trabajo lo emocionado que estaba Enea por el Eibar, resultó que casualmente su cuñado era el entrenador de porteros del equipo. Así que compré la camiseta, se la mandé y nos la envió firmada por todos los jugadores. Fue un momento muy emocionante», relata Carolina Blasco, madre de este jovencísimo fan balear de los armeros.

En vista de que no hay forma de hacerle cambiar de opinión, su progenitora ha optado por alimentar esa afición y le ha preparado un regalo de cumpleaños cargado de emoción que permitirá que su hijo cumpla una de sus grandes aspiraciones desde que fijó sus ojos en el Eibar. Hoy embarcarán en un avión rumbo a Bilbao y mañana serán dos hinchas más de los que acudan a Ipurua a animar a los de Mendilibar en el encuentro frente al Málaga (20.45 horas), donde Enea espera que «les demos la misma paliza que le dimos al Granada y al Valencia».

Al oír Valencia, su madre interviene. Aunque no le guste mucho el fútbol, la tierra tira. «Cuando el Eibar jugó en Mestalla, la familia empezó a mandarnos mensajes quejándose por la goleada, pero Enea estaba encantado con los cuatro goles que marcó el Eibar». Se ve que tiene una personalidad muy marcada.

Capa, Inui y Riesgo

Aunque a Enea le gusta el Eibar al completo, lógicamente tiene sus preferencias. Quiere ver de cerca a Ander Capa y a Takashi Inui, sus dos futbolistas armeros preferidos con el permiso del balear Sergi Enrich. Dado que es portero en el equipo de fútbol en el que juega, también siente gran admiración por Riesgo, al que no tendrá ocasión de ver actuar porque el debarra continúa recuperándose de su lesión.

Podrá tocar casi al resto de los futbolistas por obra y arte de su madre, que ha esperado a que por fin hubiera entradas disponibles en el feudo eibarrés para que por primera vez en su vida su hijo pueda presenciar un partido de LaLiga en vivo y en directo.

Organizar el viaje no ha sido fácil. Las obras de la Tribuna Este dejaron al Eibar sin posibilidad de vender entradas hasta que hace unos meses, con la inauguración de la grada, han podido agenciarse un par de entradas. Encontrar la fecha idónea ha supuesto otro quebradero de cabeza, pero ya tienen las maletas preparadas para emprender su pequeña aventura. Hasta han dejado un hueco para meter en ellas algún disfraz, dado que ya se han enterado de que el Eibar prepara un pequeño concurso. Ipurua se convertirá en un pequeño baile de carnaval. Todo suma para que el chaval se lo pase en grande.

Solo a Ipurua

Cuando se le pregunta qué le motivó a convertirse en un seguidor incondicional de la escuadra eibarresa pese a que su padre ya le ha llevado en alguna ocasión al estadio Artemio Franchi de Florencia y a que su madre también le ha propuesto varias veces acudir al campo del Valencia, la respuesta de Enea Fusco no deja de causar asombro. «Cuando subieron a Primera me empecé a fijar en ellos y como jugaban muy limpio decidí que el Eibar iba a ser mi equipo».

La primera vez que llevó la camiseta al colegio, sus compañeros de clase pensaron que se trataba de la elástica del Barcelona. Hasta que vieron la publicidad de Hierros Servando, patrocinador del Eibar hasta la llegada de Avia el año pasado, y un escudo que les era extraño. «Es del Eibar», les dice orgulloso. No ha conseguido ningún adepto más entre el resto de los alumnos, pero todos le dicen que «se me van a borrar las firmas si la uso mucho, pero me gusta llevarla».

El lunes les contará emocionado cómo disfrutó del regalazo de su madre, a la que ha comido a besos por su esfuerzo para hacerle feliz. «No soy futbolera, pero ver al Eibar en Ipurua era su sueño y por fin vamos a poder cumplirlo».

Ahora solo espera que el presente se complete con una victoria de los azulgranas, aunque nada parece que pueda quebrar la admiración que este pequeño aspirante a futbolista siente por un equipo al que solo ha visto en contadas ocasiones por televisión. Mañana verá in situ a sus ídolos.