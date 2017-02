Cuando el empuje solo no basta

Caer en el Sánchez Pizjuán no es ninguna catástrofe. Solo dos de los once equipos que han pasado por allí han conseguido salir vivos, y del resto, ninguno ha hecho sufrir tanto al Sevilla como lo hizo el Eibar en la noche del sábado. Los armeros se mostraron valientes, ambiciosos, convencidos de ser capaces de meterle mano a un equipo que durmió segundo en la tabla clasificatoria. Pero a veces, y sobre todo ante los grandes, ante los que resuelven a la primera ocasión que se les presenta, el empeño y el empuje no suelen ser suficientes ni siquiera para no perder. Una derrota que en ningún caso empaña el gran campeonato que está realizando la escuadra de Ipurua, que está compitiendo de tú a tú ante rivales de máximo potencial, aunque de momento la mayoría de ellos se le sigan resistiendo.

Un rival indigesto. El conjunto azulgrana puede presumir de haberle hecho sentirse incómodo al anfitrión en su propia casa. El cuadro hispalense no llegó a adaptarse a una presión adelantada que ya se ha convertido en una de las grandes tarjetas de presentación del Eibar. No pudo respirar tranquilo ni cuando el talento individual de Jovetic brindó a Sarabia la oportunidad de llevarse los laureles. Solo exhaló un suspiro de alivio cuando ya en el descuento Vitolo rubricó la victoria. Solo entonces, después de comprobar que su cerco a los del Nervión había sido valdío, se dieron por vencidos los de Mendilibar.

Llegadas inócuas. Al Eibar le faltó precisamente lo que le había sobrado en las últimas jornadas, el gol. El equipo adoleció de falta de ideas en los metros finales. Después de marcar 11 goles en los tres partidos anteriores, el cuadro guipuzcoano parecía tener su maquinaria ofensiva totalmente engrasada y su punto de mira totalmente calibrado, pero la retaguardia defensiva blanquirroja se mostró infranquebale. Rami y Langlet fueron un muro, ante el que Adrián y Enrich chocaron sin remisión. Los jugadores que se habían ganado con razón una ristra de elogios por sus constantes destellos en las últimas jornadas, fueron anulados por los hispalenses y la luz ofensiva azulgrana se apagó pese a los constantes intentos de Pedro León y Rubén Peña.

Se extrañó al capitán. Otra de las claves que explican el infructuoso resultado firmado a orillas del Nervión radica en la escasa productividad de la medular. Fran Rico y Escalante, determinantes en otras citas, no mostraron la capacidad creativa de otras ocasiones y tampoco lograron contener ni parar a Nasri y después tampoco a Kranevitter. Ese vacío provocó que se echara de menos la jerarquía y el orden que suele imponer el sancionado Dani García, que volverá al once el próximo sábado (20.45 horas) en Ipurua ante el Málaga, pese a que acaba de pasar por el quirófano para ser intervenido de una osteosíntesis del cuarto metacarpiano de la mano derecha.

El precio del arrojo. Dicen que el que no arriesga no gana y el Eibar lo apostó todo a una carta. Su bravura a la hora de lanzarse al ataque le otorgó el balón y en muchas fases del partido también el mando. Mantuvo al Sevilla no agazapado, pero sí obligado a defenderse con firmeza, a perseguir a los armeros en su propia parcela. El problema es que todo planteamiento valiente deja siempre al descubierto una serie de puntos débiles que los sevillanos supieron explotar con su velocidad, con su fortaleza física, pero sobre todo con su calidad para definir a la contra. No bastó con que Lejeune se mostrara imperial. Cuando el equipo eibarrés estiró la manta hacia arriba, sus pies quedaron destapados, desprotegidos ante el potencial de un rival que este año va camino de protagonizar una de las mejores campañas de su historia.

Conclusiones positivas. El Eibar tiene motivos para sentirse orgulloso por su paso por el Sánchez Pizjuán. Sigue sin ganar allí, pero con su actuación se llevó el aplauso no ya de los 200 seguidores azulgranas que presenciaron in situ la cita del sábado, sino también de los numerosa aficionados sevillistas que poblaron las gradas y de la prensa local, que se deshizo en elogios ante el estilo y la propuesta de juego de los armeros. No fue una derrota injusta, porque de no ser por un par de excelentes intervenciones de Yoel el resultado final habría sido más abultado, pero tampoco nadie en la capital andaluza habría puesto el grito en el cielo si los eibarreses se hubieran llevado un punto que buscaron con más ahínco que precisión. Aún así, este es el camino a seguir en lo que resta de temporada.