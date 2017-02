Un examen para subir nota

El Eibar se ha erigido en uno de los alumnos avezados de la clase y, aunque ya tiene asegurado el aprobado alto, ha hincado los codos para tratar de subir su nota en el duro examen que le espera hoy a las 20.45 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Hasta la fecha solo el Barcelona ha salido victorioso de allí (1-2) y el empate que arrancó el Villarreal (0-0) hace dos semanas recordó que el Sevilla no es totalmente inexpugnable. Gracias a la confianza que dan las tres victorias consecutivas obtenidas ante Deportivo, Valencia y Granada, en las que ha logrado un promedio de 3,3 goles por partido, los armeros aterrizan junto al Nervión dispuestos a dar una campanada que ya no sorprendería demasiado a nadie.

Tras firmar una primera vuelta grandiosa, todos se cuestionaban si el Eibar sería capaz de acabar con la maldición que le ha perseguido en las segundas fases de la competición en las dos temporadas anteriores en Primera. Los resultados ratifican de momento su derecho a tener nuevas y mejores aspiraciones. No hay que olvidar que la Real y el Villarreal se enfrentan en otro de los partidos con más atractivo de la jornada, por lo que un buen resultado en la capital hispalense podría permitir a los armeros dormir en puestos continentales.

No será un paseo sencillo. Los de Ipurua saben que enfrente tendrán a un grande que destaca especialmente en casa, donde ha sumado 25 de 30 puntos posibles. El conjunto armero nunca ha ganado a este equipo en tierras andaluzas. Ahora bien, no estuvo lejos de hacerlo en sus dos últimas visitas: 0-0 y 1-0. Los porteros sevillistas y la mala puntería de los arietes armeros lo impidieron.

El Eibar acude sin el capitán Dani García, el que nunca falta en los dibujos de Mendilibar. Vio la quinta amarilla frente al Granada y además le han operado esta semana de una lesión en la mano, aunque estará más que listo para enfrentarse al Málaga el próximo sábado en Ipurua (20.45 h.). En ese partido también se lesionó Ramis, duda hasta última hora aunque le han incluido en la lista. Al igual que a Fran Rico, aquejado también de molestias física durante la semana. Si ninguno de los dos puede jugar, Dos Santos y Rivera ocuparán sus plazas.

Tampoco ha viajado Kike García, restablecido de la fractura de peroné que sufrió en la ida de los octavos de final de la Copa ante Osasuna a principios de enero. Junto a él se han quedado en casa Riesgo, Juncà y Gálvez, que evolucionan de forma positiva de sus respectivas dolencias.

Los que no faltarán en el once serán Capa, Enrich, Pedro León y Adrián, quienes atraviesan un auténtico estado de gracia que quieren perpetuar.

Rival ajetreado

Tras ganar en el estadio de Gran Canaria al Las Palmas, el Sevilla rompió una racha negativa de dos jornadas seguidas sin vencer. Pero las exigencias de esta semana clave pueden pesar sobre sus hombros. Jorge Sampaoli no quiere distracciones. Sabe que este es un partido vital para seguir en la lucha por el título liguero, aunque en el horizonte se divisan el partido de la Champions del miércoles ante el Leicester y el derbi ante el Betis del próximo fin de semana. Mantener la concentración al máximo en todos estos compromisos es un reto para el técnico argentino.

Además, tiene bajas para dar y regalar ya que para no podrá contar para el partido de hoy con Tremoulinas, Krohn-Dehli y Carlos Fernández. También presenta una duda, Sergio Escudero, y una baja de última hora, Nico Pareja. El lateral lleva casi dos semanas con molestias y quizás el técnico argentino le reserve para el choque europeo frente al Leicester. El central argentino, por su lado, no participó en la última sesión de entrenamiento y se perderá finalmente el encuentro. También hay que recordar que Sampaoli no puede contar con Iborra por acumulación de tarjetas amarillas.

Respecto al once, Sampaoli introducirá pocas rotaciones. Quizás Correa sea de la partida de inicio en vez del 'Mudo' Vázquez. También puede reservar a Vitolo y dar entrada a otro medio defensivo como Kranevitter. Tampoco descartan que Vietto y Lenglet formen parte del plantel de inicio. El delantero porque ve cómo pierde protagonismo cada mes que pasa y necesita un partido como este para reivindicarse. La inclusión de Lenglet al once sería, en cambio, para dar descanso a Rami.

El árbitro de la ida

Casualmente, el colegiado Álvarez Izquierdo, el mismo que expulsó a Yoel, Dani García y Mendilibar en el choque entre ambos en la primera vuelta en Ipurua, será de nuevo el encargado de impartir justicia.