Luna no se cierra ninguna puerta

El Eibar guarda silencio sobre su negativa a ceder a Ander Capa pese a que la noticia ha tenido un notable eco, especialmente en tierras catalanas, donde las aguas bajan muy turbias tras la humillante derrota sufrida por el Barcelona a manos del PSG. El club armero entiende que cuanto menos se hable de ello, antes se olvida. Ahora bien, a falta de tres meses y medio para la conclusión del campeonato es inevitable que cuestiones como renovaciones y posibles salidas copen buena parte de la información diaria. Más aún, si la entidad dificulta la posibilidad de contactar con los jugadores, como ocurrió durante la semana pasada y parte de esta.

Por eso, no deja de sorprender encontrarse con entrevistas como la de Fichajes.com a Antonio Luna, en la que el sevillano habla sin tapujos sobre sus planes de futuro. Afirma que en el Eibar ha encontrado la «estabilidad y la confianza» que no tuvo en sus anteriores aventuras en Inglaterra e Italia. A pocos meses para que expire su contrato, admite, sin embargo, estar abierto a cualquier mercado, aunque el club armero siga siendo su principal opción.

Numerosas propuestas

«Es cierto que las posturas están lejanas, pero mi prioridad sigue siendo el Eibar»



El defensa sevillano ha recibido ofertas de varios clubes de la Liga, Alemania, Bélgica e Italia

El azulgrana no se cierra ninguna puerta. «Yo lo que quiero es jugar y disfrutar con el fútbol, que es lo que más me gusta. Estoy abierto a ir a cualquier sitio, aunque donde más disfruto y más cómodo me he encontrado es en España. Pero estoy abierto a cualquier mercado», declara el lateral. Añade que su representante, Enrique Rosado, ya escucha algunas propuestas que le llegan desde Alemania, Bélgica e Italia, aunque tampoco le faltan pretendientes de la Liga.

Su excelente rendimiento de la presente temporada le ha situado en el punto de mira de muchos equipos y le ha llevado a rechazar la oferta de renovación planteada por el Eibar, que no satisface sus pretensiones. «Mi contrato acaba en junio y la intención es sentarnos con el Eibar, pues se trata de un equipo que en su día me valoró y eso es algo muy a tener en cuenta».

Sin embargo, tal y como informó Fran Garagarza, director deportivo de la Sociedad Deportiva Eibar, Luna ratifica que las posturas siguen muy alejadas. «A día de hoy, y como ya ha dicho el club, es cierto que estamos un poco lejos uno del otro. Por supuesto, aquí estoy muy bien y mi agente ya se ha sentado con el Eibar porque era mi prioridad. De cualquier modo, si no es así, siempre estaré muy agradecido al Eibar porque en su día me valoró como nadie lo hizo». Eso significa que si renueva bien; y si no, también. Nadie duda de que este año se ha convertido en uno de los puntales del equipo, si bien tampoco conviene olvidar que el pasado año se pasó gran parte de la temporada en blanco por culpa de la lesiones.

Poco parece importar la excelente marcha deportiva del equipo ni el gran ambiente que, según el propio jugador, se respira en el vestuario. «Puedo asegurar que no solo es de puertas hacia fuera. De puertas para dentro es igual. Lógicamente somos futbolistas y no venimos a un equipo a hacer amigos, pero es cierto que si dentro del vestuario hay armonía y buen ambiente entre los jugadores, siempre va a ser mucho mejor. Esa es una de nuestras claves: somos una piña fuera y dentro del campo». Luna sentencia que «por supuesto que iremos a por Europa ya que somos un equipo ambicioso».