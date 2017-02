El Eibar rechaza ceder a Capa al Barcelona

El Eibar está viviendo los mejores momentos deportivos de su historia y eso no pasa desapercibido ni siquiera para el Barcelona, que ha intentado llevarse a Ander Capa, uno de los jugadores más en forma del conjunto armero. No ha tenido éxito. La entidad blaugrana, que sondea el mercado nacional para buscar un sustituto para cubrir la baja prolongada de Aleix Vidal, se ha dirigido al club azulgrana para solicitar la cesión hasta el final de temporada del portugalujo, pero la respuesta ha sido un no rotundo.

Lógicamente, los culés estaban dispuestos a pagar, se dice que hasta dos millones de euros, pero Fran Garagarza se ha mantenido firme en su postura. No está dispuesto a que la escuadra eibarresa se quede sin uno de los principales baluartes en un momento crucial de la temporada, ya que el técnico y los jugadores han dado por superado el objetivo de la permanencia y han abierto de par en par las puertas a luchar por cotas más ambiciosas.

Un escaparate. El despliegue de virtudes que ofrecen los armeros ha propiciado que hasta seis jugadores armeros, entre ellos Capa, figuren en el mejor once de la jornada. Es un motivo de orgullo, sin duda, pero también tiene sus inconvenientes, porque los cazatalentos amenazan con desmantelar el equipo azulgrana y como se ve, no quieren ni siquiera esperar a que termine la temporada. El lateral tiene contrato hasta el 2018, pero si la lista de pretendientes incluye a equipos como el Barcelona, no va a haber forma humana de retenerle. Al menos el Eibar se va a empeñar en conseguir que termine lo que queda de ejercicio y el club culé tendrá que girar sus miras hacia el canterano del Celta Hugo Mallo, el otro candidato de su lista.

Auténticas gangas. Las cláusulas impuestas por la entidad eibarresa no parece que puedan frenar la pretensión de muchos equipos con posibles. Incluso los 20 millones de euros que supuestamente deberían abonar los interesados por el recién renovado Sergi Enrich son una auténtica ganga por un delantero que puede superar con creces la docena de goles esta temporada. Además del mencionado Capa, también Lejeune, Antonio Luna, Dani García, Adrián y Pedro León, que ha condicionado su continuidad a la de Mendilibar, pueden tener una fila de pretendientes esperándoles con los brazos abiertos.

Prima el presente. El club armero debe aprender a convivir con estas cuestiones sin que eso afecte a sus nuevas aspiraciones. Y para eso está el técnico de Zaldibia. Para proteger y centrar a los suyos y hacerles ver que no hay que pensar a largo plazo sino en ir jornada a jornada. En la siguiente les espera nada menos que el Sevilla, el tercero en discordia de LaLiga, que solo ha cedido una derrota y un empate en su casa.

Objetivo superado. Con 35 puntos, a solo uno de los puestos que premian con la participación en la Europa League, hasta el propio entrenador azulgrana, siempre cauto y comedido a la hora de hablar de otra cosa que no sea la permanencia, dio por superado el objetivo inicial marcado por la entidad y ahora se impone un nuevo reto. «Hemos estado toda la temporada entre los diez primeros clasificados y no queremos bajar de ahí. Si luego viene otro premio, mejor que mejor».

A goleada por semana. El equipo «está exultante e ilusionado». Así es como describió el estado de ánimo del equipo Pedro León, que ya no quiere poner coto a los sueños e insiste en que ha llegado el momento de «poder mirar para arriba». No le faltan razones para el optimismo. Eibar ha reaccionado a la asumible derrota sufrida en casa ante el Barcelona (0-4) con tres abultadas victorias que le han situado a las puertas de las plazas europeas. Sufrió, como se esperaba, para superar al Deportivo de Gaizka Garitano (3-1), pero ha resuelto las dos últimas citas ante el Valencia y el Granada, dos rivales acuciados por la necesidad, con dos resultados idénticos (4-0), que reflejan el estado de gracia de los armeros.

Una máquina realizadora. El Eibar es el equipo que más goles ha anotado en las tres últimas semanas, superando incluso al Barcelona, pese que se apuntó la goleada de la jornada en su visita a Mendizorroza (0-6). Los eibarreses han logrado once dianas, lo que les convierte en el quinto conjunto más realizador, empatado a 36 goles con la Real.