Mendilibar: «El Granada tiene condiciones para salir de abajo»

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, ha afirmado este sábado que "el Granada tiene condiciones para salir de abajo", en referencia al partido que disputarán ambos equipos el lunes en Ipurúa y que cerrará la jornada 22 de Primera División.

El técnico ha señalado que el Granada "es un equipo diferente al de la primera vuelta" ya que ha hecho 7 fichajes en el mercado de invierno y "ahora está más sólido, juega con 5 atrás, 2 mediocentros, y 3 jugadores más ofensivos".

Menilibar ha subrayado que los atacantes del equipo andaluz "ponen en dificultades a los rivales porque son rápidos y buenos en el 'uno contra uno', con Carcela González y Aly Malle en las bandas, y el delantero Adrián Ramos".

El Granada "es un equipo que tiene cosas buenas, está abajo pero tiene condiciones para salir de ahí", ha asegurado.

Los andaluces ganaron el pasado lunes a la UD Las Palmas (1-0) en el nuevo Los Cármenes, lo que les ha servido para dejar de ser colistas, han adelantado al Osasuna y se han igualado al Sporting de Gijón.

"La victoria del lunes le habrá dado ilusión de pillar a los de adelante, al Leganés, el Deportivo de La Coruña, y el Valencia. El Granada tiene buenos jugadores, ha recuperado gente que ha disputado la Copa de Africa, además ha fichado y ha cambiado de jugadores; casi es un equipo nuevo", ha destacado el técnico azulgrana.

Mendilibar ha precisado que el Granada "no juega igual en casa y fuera, a pesar de que utiliza a los mismos futbolistas".

En casa "juegan adelante, presionando al rival. En cambio en Villarreal esperaron atrás y salieron a la contra. No sé como vendrá el Granada", ha señalado el entrenador que ha remarcado que el Eibar está preparado, aunque "será difícil ganar porque ellos están necesitados de puntos", ha advertido.

El equipo eibarrés, que ha ganado al Deportivo de La Coruña (3-1) y al Valencia (0-4) en Mestalla en sus dos últimos compromisos, está en buen momento.

"Estamos bien clasificados, pero nosotros todavía no estamos pensando en mirar hacia arriba. A ver si ganamos el partido contra el Granada, y si vencemos igual pensamos en otra cosa", ha señalado.

El preparador ha indicado que "las sensaciones que transmite el equipo son buenas".

"Si la sensación es buena, con eso me vale. Espero que sigamos así, que no bajemos los brazos, que cuando logremos el objetivo principal (la permanencia) no digamos ya está y bajemos la intensidad. Espero pelear hasta que nos dé el cuerpo", ha anunciado.

Además, ha mostrado su satisfacción por la ampliación de contrato de Sergi Enrich, del que ha asegurado que es "un buen jugador" no por los goles sino "en el vestuario" y ha recalcado que "él está contento en el equipo y nosotros con él".

Por último, ha señalado que la reaparición de Iván Ramis, que jugó ante el Valencia tras dos meses lesionado, le agrada y el defensa central balear podría actuar de inicio ante el Granada, ocupando la baja vacante dejada por Alejandro Gálvez.