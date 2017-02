Nano y Kike García serán las novedades en el entrenamiento

A buen seguro que la plantilla habrá saboreado muy bien la minivacación que le concedió José Luis Mendilibar tras golear el pasado sábado al Valencia en Mestalla. Hoy, en sesión vespertina (16.30 horas en Atxabalpe), el técnico de Zaldibar y sus hombres se enfundarán el mono de trabajo para preparar el choque del próximo lunes en Ipurua frente al Granada. No hay novedades significativas, el grueso del plantel está en perfecto estado para recibir a un eufórico rival tras ganado en la última jornada al Las Palmas.

La enfermería azulgrana tiene un nuevo inquilino. Se trata de Gálvez, que fue reemplazado en Valencia por Ramis. Sufre rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho y está pendiente de pruebas complementarias para establecer un diagnóstico preciso, según reza el parte médico.

Si la lesión del espigado central podría considerarse mala noticia, no así es la vuelta del delantero Nano Mesa a los entrenamientos. Hoy mismo el tinerfeño estará a las órdenes de Mendilibar, una vez restablecido de sus molestias musculares que le han tenido apartado del grupo. Buena también es la noticia de la incorporación paulatina, desde hoy, del delantero Kike García, que cayó lesionado ante Osasuna en Copa.

El lateral izquierdo Luna, que no se desplazó a Valencia al caer lesionado con el Dépor, evoluciona positivamente de una sobrecarga en el bíceps femoral derecho y su regreso a los entrenamientos está previsto durante esta semana, pero no hay un día concreto. El lateral izquierdo Juncá, que se lesionó la vuelta de la Copa en Ipurua contra el Gijón, empezará a correr esta semana por su cuenta, pero se prevé que en la próxima podría reincorporarse al trabajo con el resto de compañeros. Y, por último, el portero Riesgo evoluciona favorablemente de su esguince de rodilla, pero aún no está disponible y Areitio, del filial C.D.Vitoria, tendrá que subir para seguir ocupando plaza en el banquillo.

La visita del Granada se espera con sumo interés. El equipo de Lucas Alcaraz se presentará en Ipurua con la confianza de haber ganado en su última jornada al Las Palmas, un triunfo que le inyecta confianza. «La victoria ante Las Palmas es para estar contentos y mirar con mala leche, en el buen sentido de la palabra, el partido del Eibar», remarca el técnico granadino.

Los tres puntos sumados han supuesto a los granadinos alcanzar al Sporting y creer en esa lucha por la supervivencia en la categoría. Cinco puntos separan al Granada del Leganés, una distancia asumible, según declaran los nazarís.