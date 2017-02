El uno a uno del Eibar frente al Valencia

Yoel Rodríguez 3

En su vuelta a la casa a la que aún pertenece a la espera de que el Eibar haga efectiva su compra, el gallego solo tuvo que actuar en una ocasión, pero con su estirada impidió que el Valencia anotara el tanto del honor en los últimos minutos.

Ander Capa 4

El portugalujo ha enterrado por completo aquel bache que le llevó al banquillo y ahora vuelve a ser insustituible. Sin tener que esforzarse mucho en defensa, resulta imparable en su faceta ofensiva.

Alejandro Gálvez 1

Un inoportuno pinchazo en los isquiotibiales de la pierna derecha le dejaron fuera de la fiesta azulgrana al cuarto de hora.

Florian Lejeune 3

Ya le gustaría al francés vivir encuentros tan plácidos como el de ayer, aunque cuando tuvo que intervenir, demostró estar muy concentrado.

Arbilla 4

Sin duda el mejor partido del navarro desde que aterrizó en Ipurua. Las lesiones no le han dejado tener continuidad, pero ayer se lució en el lateral izquierdo, tanto a la hora de sacar el balón de su zona, como a la hora de conectar con Rubén Peña para subir al ataque.

Gonzalo Escalante 4

Cuando el argentino tiene una buena tarde es todo un espectáculo. Asistió a Enrich en el primer gol, forzó el penalti que derribó las escasas esperanzas de los locales antes del descanso y fue una auténtica pared en el centro del campo.

Dani García 5

Un golazo como el suyo merece muchas repeticiones y una buena nota, pero el sobresaliente se lo ganó en 90 minutos impecables de dominio y sobriedad.

Pedro León 3

Así como en otras ocasiones sobresale con solo dar dos pases, ayer el brillo de sus compañeros le hizo sombra.

Adrián 3

Es muy difícil que el madrileño baje de un aprobado alto porque está en un momento tan dulce que casi todo lo hace bien.

Rubén Peña 4

No tiene suerte de cara a portería, pero el trabajo del abulense ayudó de manera activa para que el Eibar firmara uno de sus triunfos más memorables en la categoría. Jugadores con su garra y su carácter luchador son de los que gustan en Ipurua.

Sergi Enrich 5

Comienzan a faltar los calificativos para describir lo que el balear hace y aporta en cada partido. Ayer volvió a estar donde debía para hacer un doblete y desprende una felicidad que contagia a todos sus compañeros.

Ramis 3

Solo el hecho de verle volver al equipo ya es una noticia positiva para el equipo, que ha estado sin el balear desde que fue operado a principios de diciembre de una fractura en el maleolo tibial.

Fran Rico 3

Salió en los últimos minutos y contribuyó con la asistencia en el cuarto y definitivo tanto.

Bebé 2

Para cuando salió el Eibar ya había completado una goleada histórica, aunque el portugués siempre busca la portería rival.

El árbitro: Munuera Montero

La única acción que podía generar alguna duda fue el penalti que señaló por manotazo a Escalante, no porque no existiera, ya que fue evidente, pero los locales se quejaron de que había habido una provocación previa del argentino. En realidad esos empujones hay a docenas en las áreas, pero lo que no se puede hacer es soltar la mano.

El entrenador: Mendilibar

Ha transmitido tanta confianza a los suyos que ya no les impone el nombre de los rivales. El Valencia era un animal herido que había que rematar y el técnico armero y sus jugadores apretaron exactamente todos los resortes necesarios para que cayera desangrado y sin capacidad para reaccionar. Todo a pedir de boca.